Após cinco altas seguidas, dólar abre em queda

Após cinco dias seguidos de alta e ultrapassar a barreira dos R$ 3,50, o dólar abriu nesta quinta-feira em queda. Por volta de 9h30 a moeda americana recuava 0,08%, a R$ 3,483. Nesta quarta-feira, a divisa americana fechou em alta de 0,46%, a R$ 3,486 para venda, maior cotação desde 16 de junho de 2016.

A valorização do dólar nos últimos dias é um fenômeno global. A moeda vem sendo pressionada pelos títulos do Tesouro americano, os chamados Treasuries, cujos juros ultrapassaram os 3% pela primeira vez desde 2014 esta semana. O Treasuries de 10 anos é considerado um dos papéis mais importantes das finanças globais. A taxa de juros associada a ele  chamada de yield pelos agentes do mercado  reflete quanto estão cobrando os investidores para emprestar ao governo americano.