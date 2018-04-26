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Recuou 0,08%

Após cinco altas seguidas, dólar abre em queda

Juros dos títulos do Tesouro americano vêm pressionando cotação nos últimos dias

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 13:07
Dólar Crédito: Pixabay
Após cinco dias seguidos de alta e ultrapassar a barreira dos R$ 3,50, o dólar abriu nesta quinta-feira em queda. Por volta de 9h30 a moeda americana recuava 0,08%, a R$ 3,483. Nesta quarta-feira, a divisa americana fechou em alta de 0,46%, a R$ 3,486 para venda, maior cotação desde 16 de junho de 2016.
A valorização do dólar nos últimos dias é um fenômeno global. A moeda vem sendo pressionada pelos títulos do Tesouro americano, os chamados Treasuries, cujos juros ultrapassaram os 3% pela primeira vez desde 2014 esta semana. O Treasuries de 10 anos é considerado um dos papéis mais importantes das finanças globais. A taxa de juros associada a ele  chamada de yield pelos agentes do mercado  reflete quanto estão cobrando os investidores para emprestar ao governo americano.

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