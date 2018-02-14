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Operando em alta

Após carnaval, Bolsa sobe mais de 2% na abertura dos negócios

Ganhos ocorrem mesmo com dados desfavoráveis nos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 16:48

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 16:48

O dólar comercial recua 0,94% ante o real, cotado a R$ 3,272 Crédito: Reprodução/Pixabay
Após o feriado de Carnaval, a Bolsa de valores do Brasil opera em alta mesmo com os dados desfavoráveis divulgados nos Estados Unidos. O Ibovespa, principal índice do mercado local, registra alta de 2,16%, aos 82.646 pontos. Já o dólar comercial, após operar em alta na primeira hora de negociação, agora recua 0,94% ante o real, cotado a R$ 3,272.
Os investidores ajustam suas posições ao que aconteceu nos mercados internacionais durante os dois dias em que os negócios estiveram paralisados pelo país. Também repercutem os dados da inflação nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado.
Os analistas da corretora Elite lembram que os dados mais fortes da inflação americana mostram que a economia dos Estados Unidos está aquecida. Um crescimento mais forte pode fazer com que o Federal Reserve (Fed, o bc americano) suba os juros mais rápidos que o esperado ou em maior magnitude.
Todas as ações mais negociadas do índice operam em terreno negativo. As preferenciais (PNs, sem direito a voto) da Petrobras sobem 1,59%, cotadas a R$ 19,07, e as ordinárias (ONs, com direito a voto) avançam 0,99%, a R$ 20,29.
No caso da Vale, a valorização é de 4%, se ajustando à valorização do minério de ferro no mercado internacional. Já os bancos, que possuem maior peso na composição do Ibovespa, também registram ganhos. As preferenciais do Itaú Unibanco e do Bradesco sobem, respectivamente, 2,39% e 2,04%. No caso do Banco do Brasil, a valorização é de 1,50%.
Os investidores também repercutem o relatório Focus, do Banco Central, que novamente reduziu as previsões para inflação neste ano.
No exterior, apesar dos dados de inflação, os principais indicadores tentam se manter em alta. O Dow Jones registra pequena variação positiva de 0,08% e o S&P 500 tem leve alta de 0,18%. Na Europa, o DAX, de Frankfurt, sobe 0,92%, e o CAC 40, da Bolsa de paris, avança 1,18%. O FTSE 100, de Londres, tem valorização de 0,83%.

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