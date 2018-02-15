Aplicativos são aliados de consumidores na briga por direitos

Consumidor pode baixar aplicativos nas lojas on-line de cada sistema operacional Crédito: Reprodução

Na hora de brigar pelos direitos, muitos aplicativos podem ser aliados dos consumidores. A GAZETA ouviu especialistas em tecnologia que citaram alguns apps de gravação de ligações. Há opções para celulares com sistema Android e iOS e, em muitos casos, elas são gratuitas. Confira no serviço ao lado.

O especialista em segurança da informação, Gilberto Sudré, explica que, em geral, essas ferramentas são de fácil compreensão e podem ser baixadas na Play Store ou na App Store. É muito fácil de usar. Basta instalar e toda vez que a pessoa fizer ou receber ligações a gravação será realizada.

Ele lembra que para a gravação acontecer, o usuário precisa autorizar o acesso a várias pastas do celular. Não tem como funcionar sem essa autorização, alerta.

Questionado se a ferramenta é segura, Sudré afirma que até o momento não há problemas envolvendo esses aplicativos, mas pondera que não é possível garantir 100% de segurança.

O diretor e pesquisador do Instituto Internacional de Tecnologia e Informação Científica (IITIC), Renan Barcellos, reforça que muitos desses apps funcionam bem, mas que gravações em vídeo podem ser ainda mais eficazes para comprovar um direito.

Com o vídeo, você consegue se situar melhor no tempo. Por exemplo, pode deixar a TV ligada em determinado programa, o que ajudará a provar a hora que aquela ligação entre o consumidor e a empresa foi feita.

CONFIRA ALGUNS APLICATIVOS

GRAVADOR DE CHAMADAS

Para Android: O aplicativo da Appliqato, gratuito, permite gravar chamadas, ouvir a gravação, adicionar notas e compartilhar o áudio. Tem configuração para gravar automaticamente apenas alguns contatos. Não funciona bem em todos os aparelhos, por isso é preciso testar.

GRAVAÇÃO DE CHAMADAS - ACR

Para Android: o app da NLL grava as ligações recebidas e efetuadas. Quando a chamada termina, o usuário deve tocar para finalizar o processo, e o arquivo fica no app, podendo ser reproduzido ou compartilhado.

AUTOMATIC CALL RECORDER

Para Android: em português, o app da Global Effect permite gravar automaticamente as chamadas e escutá-las depois. Não é necessário pressionar um botão para gravar. Traz informações sobre espaço que as gravações consomem no celular. A versão gratuita é um demo que dura duas semanas.

CALL RECORDER LITE

Para iOS: gratuito, é um dos apps mais baixados para gravar ligações, tanto as chamadas recebidas quanto as efetuadas. As chamadas podem ser enviadas por redes sociais. A versão gratuita, porém, só permite ouvir os primeiros 60 segundos  para escutar todo o áudio, é preciso comprar créditos.

CALL RECORDER INTCALL