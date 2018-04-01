Apagão de mão de obra no campo provoca dificuldades no agronegócio

Se a roça continuar assim, não vai ter ninguém para plantar. O desabafo do produtor de Conceição do Castelo Romário Ferreira da Silva, de 47 anos, reflete um desafio enfrentado por outras pessoas que têm o agronegócio como fonte de renda: o apagão de mão de obra no campo.

Com o esvaziamento das áreas rurais no interior do Espírito Santo, está cada vez mais difícil encontrar quem esteja disposto a entrar na rotina do trabalho braçal.

Roberto e Fábio: pai e filho na vida do campo Crédito: Marcelo Prest

A reportagem de A GAZETA percorreu 600 quilômetros pelo Estado e conheceu de perto os desafios das famílias para tocar a produção agrícola.

Para lidar com a carência de trabalhadores, há produtores que recorrem à ajuda de parentes para cuidar de toda a lavoura enquanto outros estão substituindo a mão de obra braçal por máquinas.

Por outro lado, um fator que é visto como desestímulo para quem quer trabalhar no campo é a baixa remuneração ofertada. Segundo os produtores, o pagamento de auxílios concedidos pelo governo também afasta os trabalhadores da atividade, já que eles preferem ficar recebendo o benefício a trabalhar sazonalmente na agropecuária e correr o risco de perdê-lo.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em 2017, mais de 18 mil pessoas recebiam até um salário mínimo e meio por mês, trabalhando de carteira assinada no campo.

Segundo o órgão, entre 2012 e 2017, a contratação de mão de obra na área rural do Estado foi de 35 mil para 23.100, uma queda de 35%..

Em família

A Região Serrana do Espírito Santo é caracterizada por propriedades pequenas e familiares, como a da família Ferreira da Silva, de Conceição do Castelo. O patriarca, Emídio, de 91 anos, e os três filhos tomam conta da produção de café e leite.

Elmo Silva disse que a oferta de mão de obra reduziu muito Crédito: Marcelo Prest

Elmo, de 52 anos, um dos filhos do agricultor, contou que, para a colheita do café arábica, são contratadas cerca de 15 pessoas. Já chegamos a ter 25 trabalhadores, mas está difícil achar gente para trabalhar na roça, que queira realizar o serviço, disse.

Em Santo Antônio do Areião, distrito de Conceição do Castelo, vive Roberto Ferreira de Vargas, 70 anos, e a esposa, Maria Áurea Merçon de Vargas, 63 anos, e o filho Fábio Merçon de Vargas, 40 anos.

Na rotina da propriedade de cinco alqueires (cerca de 13 hectares) está cuidar do gado no pasto, plantar cana para alimentar os animais e cultivar café. Para a colheita dos 9 mil pés do grão plantados, eles precisam de ajuda extra.

A oferta de mão de obra diminuiu muito. Há pessoas que deixaram o campo e mudaram para a cidade para trabalhar e morar no centro de Conceição do Castelo. A produção aumentou por causa da tecnologia, mas o número de pessoas no campo está diminuindo, comentou o patriarca.

A mão de obra contratada para auxiliar na época de safra do café, há dez anos, era toda da vizinhança. Hoje, a realidade mudou bastante, as dezenas de casas que haviam se tornou quase uma dúzia.

Quem está na roça hoje mora lá, mas tenta arrumar um emprego na cidade, explicou Fábio.

Família Litting se une para trabalhar e cuidar da plantação de repolho Crédito: Marcelo Prest

Descendente de alemães, a família Litting conserva a tradição de viver da roça. Na plantação de repolho, em São João do Garrafão, município de Santa Maria do Jetibá, oito pessoas ajudam na colheita: sete da família e um empregado, que já está com eles há 40 anos.

A família foi criada toda na roça, os meninos estudam e voltam, para ajudar. Se não fosse assim, não teríamos como produzir, revelou o patriarca Alfredo Litting, de 68 anos.

Máquinas

Diferente das montanhas capixabas, as condições de topografia do Norte do Estado possibilitam a implantação de maquinário.

Em Jaguaré, o produtor Jarbas Alexandre Nicoli Filho, 32 anos, têm 1,5 milhão de pés de café e espera colher 40 sacas por hectare de plantação. Há dez anos cerca de 300 pessoas trabalhavam nesse período para dar conta do serviço. Agora o número caiu para 70, por isso ele recorre a ajuda das máquinas.

Antes o processo era praticamente manual, hoje estamos semimecânicos. O objetivo é reduzir a quantidade de trabalhadores, para não ficarmos reféns da mão de obra, que está muito disputada. Com a colheita semimecanizada, é possível trabalhar com menos pessoas dentro da lavoura e se enquadrar na legislação trabalhista, explicou.

Na divisa entre Aracruz e Linhares, o produtor Fábio Zanotti, de 45 anos, tenta transformar o solo degradado pelo pasto em terra fértil para colher tomates. No total, são 65 hectares de plantação, que necessitam de muitos cuidados.

Fábio Zanotti investiu em máquinas para auxiliar na produção agrícola Crédito: Marcelo Prest

Na época da colheita, prevista para o final de maio, devem ser contratadas cerca de 90 pessoas. Mas esse número teria que ser bem maior se não fossem as máquinas que utilizam para a produção.

Comecei a produção trabalhando com meeiros, cheguei a ter 15. Eu arrendava a terra, e eles trabalhavam na plantação. Mas não deu muito certo, porque co m eles só dividia os lucros, os prejuízos acabavam sendo todos nossos, relatou.

Depois dessa experiência, Zanotti passou a contratar com carteira assinada e, para reduzir custos, utiliza máquinas na plantação.

Gildásio Guedes, 37 anos, era um dos meeiros do Fábio. Hoje têm sua própria plantação de tomates com cerca de três alqueires. Com o ex-sócio, ele aprendeu o cultivo e hoje troca experiências sobre o plantio. No segundo ano de cultivo do fruto, o agricultora já pensa em como será a contratação e seleção dos novos funcionários.

As máquinas ajudam na lavoura na hora de preparar o solo e até mesmo aplicar adubo, mas a colheita precisa ser manual por causa da delicadeza do tomate, comentou Guedes.

Êxodo rural freia desenvolvimento

A escassez de profissionais para trabalhar e gerir as propriedades rurais está retardando o desenvolvimento no campo, analisam os especialistas. Para driblar os impactos do êxodo rural, eles apontam que é preciso investir em maquinário, agricultura de precisão e melhoramento genético. Mais do que isso, é necessário cuidar da infraestrutura para dar qualidade de vida à população que vive no campo.

O meio rural está precisando muito de mão de obra e ainda temos um êxodo grande. Se tivesse um número maior de pessoas no campo, ele se desenvolveria mais, aumentaria a quantidade de produtos produzidos e, consequentemente, a área de plantio, explicou a professora e doutora em desenvolvimento rural Ana Cláudia Hebling Meira.

Fábio é plantador de tomate em Linhares e hoje tem parceria com seu antigo meeiro Giudásio Guedes Crédito: Marcelo Prest

De acordo com a especialista, é preciso primeiro melhorar a estrutura básica das comunidades e distritos que compõem o Estado. Cada vez mais, o agricultor precisa buscar uma capacitação, comentou.

Conectividade

Ela observa que o trabalhador rural está envelhecendo. Enquanto isso, os jovens do meio rural também querem estar conectados, mas encontram dificuldade. Por isso, precisamos começar a olhar o campo com a mesma atenção que damos a cidade, em relação a qualidade de vida e melhorias, complementou.

Já o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado (Fetaes), Júlio Cesar Mendel, ressalta que a agricultura familiar é preponderante para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado e do país, mas sem investimentos no setor, muitas famílias deixam o campo. As famílias que permanecem fazem por amor a terra, tradições e modo de viver.

Segundo o presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo (Faes), Júlio Rocha, a desvalorização e instabilidade do produto desanima quem vive da roça. Estamos com a produção e produtividade crescendo, mas a renda do produtor continua diminuindo. Precisamos pensar em qualidade de produção e agregar valor.