ANP: etanol sobe em 18 Estados e no Distrito Federal na última semana

Preço do etanol sobe em 18 Estados e no Distrito Federal. Capital brasileiro registrou a maior alta Crédito: Pinterest

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 18 Estados e no Distrito Federal na semana entre 7 e 13 de janeiro. Na semana anterior, havia sido registrada alta em 23 Estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado apresentou alta de 0,25%, de R$ 2,826 o litro para R$ 2,833. No período de um mês, os preços do combustível avançaram 4,42% nos postos paulistas.

A maior alta no valor do biocombustível na semana passada, de 3,37%, foi no Amazonas. A maior baixa semanal, de 12,19%, ocorreu no Amapá. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve alta de 0,58% no preço do etanol na semana passada.

No período de um mês os preços do etanol subiram 21 Estados e no Distrito Federal, com destaque para Minas Gerais, com aumento de 10,30%. O maior recuo mensal foi em Pernambuco, de 0,70%. Na média brasileira, o preço do etanol nos postos brasileiros pesquisados pela ANP acumulou aumento de 4,81% na comparação mensal.

No Brasil, o preço mínimo registrado na semana inicial de 2018 para o etanol em um posto foi de R$ 2,249 o litro, em Mato Grosso, e o máximo individual ficou de R$ 4,399 o litro, no Rio Grande do Sul. O menor preço médio estadual foi de R$ 2,548 o litro, também nos postos mato-grossenses, e o maior preço médio ocorreu no Rio Grande do Sul, de R$ 3,888 o litro.

COMPETITIVIDADE

Os valores médios do etanol hidratado seguem vantajosos sobre os da gasolina em postos dos Estados de Mato Grosso e Goiás, segundo dados da ANP, compilados pelo AE-Taxas. O levantamento considera que o combustível de cana, com menor poder calorífico, precisa ter preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, onde o etanol é o mais competitivo, o biocombustível é vendido em média por 60,29% do preço da gasolina. Em Goiás e paridade está em 67,11%. Em Minas Gerais o etanol vale, em média, 70,89% do preço da gasolina, bem próximo do limite de paridade com o combustível de petróleo. Em São Paulo, a paridade está em 71,04%.