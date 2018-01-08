Ano de destravar obras no Espírito Santo

O início de cada novo ano é marcado por grandes projetos previstos pelas empresas para sair do papel durante os próximos 12 meses. Assim como quem entrou em 2018 esperando dar o pontapé inicial para suas pretensões pessoais, analistas de mercado projetam para este ano o fim de novelas para obras essenciais para o desenvolvimento econômico capixaba.

Entre elas, pode-se destacar o início das obras de Porto Central, em Presidente Kennedy; o início das obras do porto multifuncional da Imetame; a volta das operações da Samarco; e a construção da ferrovia Vitória-Rio. Além desses projetos, que estão prestes a serem licenciados, o Estado ainda conta com o reforço de sua infraestrutura a partir das homologações do novo aeroporto e do novo calado do Porto de Vitória.

Já engatilhados, esses projetos aguardam apenas o licenciamento para serem iniciados, e a previsão, depois de idas e vindas dos órgãos encarregados de liberar essas licenças, é que a permissão saia no 1º semestre.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, a chegada desses novos caminhos para o escoamento dos produtos do Estado chega em boa hora, já que os incentivos fiscais, que durante muito tempo foram a única ferramenta para atrair empresas, serão mantidos por mais 15 anos para a indústria, oito anos para o comércio exterior e cinco anos para o comércio.

Em termos logísticos, o Espírito Santo não é competitivo como outros Estados. Ficamos prejudicados ao longo desse tempo e recorremos aos incentivos como única possibilidade para o desenvolvimento regional. A convalidação desses incentivos trouxe segurança jurídica e, agora, trabalhando esse pilar da infraestrutura, colocando o Estado no mesmo patamar dos outros locais, a gente vai ganhando independência, pondera.

O presidente da ONG ES em Ação, Aridelmo Teixeira, também reconhece a carência logística do Estado e ressalta que a espera por investimentos no setor é uma agenda velha, que já é aguardada desde 1995.

Naquela época, já se mostrava necessário aumentar a vazão do transporte, com novas possibilidades. O Estado contava apenas com o Porto de Vitória, rodovias de baixa qualidade, aeroporto pequeno e ligação apenas com Minas via férrea. Hoje, a gente finalmente começa a ver novos portos sendo formados, o novo aeroporto saindo, aeroporto regional sendo ampliado e a ligação da Capital com o Rio de Janeiro. Isso foi esperado por muito tempo, pontua.

O secretário estadual de Desenvolvimento, José Eduardo Azevedo, destaca que parte dessas obras, por serem projetos grandes, também tem um alto grau de complexidade. Além disso, a crise econômica e política que o país passou no último biênio também contribuiu para prolongar essas novelas.

Acredito que estamos cada vez mais próximos do nível de competitividade de São Paulo e Santa Catarina, por exemplo. Temos a segurança jurídica dos incentivos fiscais, estamos criando uma nova estrutura logística e estamos situados em uma posição geográfica interessante, próximo tanto do Norte como do Sul do país. Isso tudo cria um bom ambiente de negócio, não só nacionalmente, como em âmbito global, afirma.

Licenciamento no Brasil demora até 3 vezes mais

Aprovar o projeto de um empreendimento de médio ou grande porte ou mesmo tirá-lo do papel, em muitos casos, trata-se de uma verdadeira via-crúcis. E não é exagero fazer esse tipo de comparação visto que obter uma licença ambiental no Brasil demora, em média, até três vezes mais do que em outros países mundo, segundo especialistas ouvidos por A GAZETA.

O excesso de burocracia, a multiplicidade de instâncias, os casos de corrupção, a insegurança jurídica, a complexidade da legislação, a falta ou a pouca qualificação de equipes dos órgãos ambientais e até os projetos mal-elaborados pelos investidores travam projetos. Tudo isso faz com que o tempo para um negócio receber o aval de instalação ou operação se prolongue por anos. Isso quando o empreendedor não desiste do projeto.

Um caso clássico no Espírito Santo é o porto da americana Edison Chouest, que planejava se instalar em Itapemirim, para atender a cadeia de óleo e gás, mas diante de tantos entraves migrou o investimento para o Porto de Açu, no Rio de Janeiro, conforme lembra o biólogo e diretor-geral do CTA Serviços em Meio Ambiente, Humberto Ker de Andrade.

Ele cita que os órgãos ambientais têm até um ano para fazer a análise de estudos de impacto ambiental, como o EIA/Rima, mas que em geral esse tempo é maior. Essa lentidão no Brasil nos torna muito vulneráveis para a atração de investimentos. Mas também não significa que as coisas têm que ser feitas às pressas e sem critérios, pondera.

Andrade defende que é preciso haver melhoria do lado público e do lado privado: no caso dos investidores, ainda é necessário avançar na qualidade dos projetos apresentados. Já entre os órgãos ambientais, o biólogo avalia que eles precisam se estruturar melhor e se posicionarem de uma forma mais estratégica na pauta de desenvolvimento.

O economista e sócio da Inter.B Consultoria Internacional de Negócios, Cláudio Frischtak, observa que, ao longo dos anos, por diversos problemas envolvendo corrupção, criou-se um conjunto de órgãos de controle nas esferas federal, estadual e municipal com o objetivo de melhorar os processos. O problema é que, às vezes, eles não são eficazes e não conversam entre si, fazendo com que o processo decisório se arraste e incertezas sejam criadas. A multiplicidade de instâncias acaba engessando o processo.

Frischtak acrescenta que esse cenário e a alta complexidade do ambiente de negócios afundam a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras.