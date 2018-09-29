Aneel mantém bandeira tarifária vermelha na conta de luz em outubro

Aneel alertou que o acionamento seguido da bandeira vermelha no patamar elevado reforça a necessidade de "uso consciente e combate ao desperdício" de energia elétrica Crédito: Arquivo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária a ser aplicada nas contas de luz no mês de outubro é vermelha (patamar 2, nível mais elevado)  pelo quinto mês consecutivo. Significa que a cada 100 quilovatts-hora (kwh), o consumidor vai pagar R$ 5 a mais pelo serviço. Ou seja, se o consumo for de 200 kwh, haverá um gasto extra de R$ 10.

Em nota, a Aneel alertou que o acionamento seguido da bandeira vermelha no patamar elevado reforça a necessidade de "uso consciente e combate ao desperdício" de energia elétrica.