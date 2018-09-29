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Energia

Aneel mantém bandeira tarifária vermelha na conta de luz em outubro

Será o quinto mês consecutivo que a medida vai ser aplicada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 21:16

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 21:16

Aneel alertou que o acionamento seguido da bandeira vermelha no patamar elevado reforça a necessidade de "uso consciente e combate ao desperdício" de energia elétrica Crédito: Arquivo
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária a ser aplicada nas contas de luz no mês de outubro é vermelha (patamar 2, nível mais elevado)  pelo quinto mês consecutivo. Significa que a cada 100 quilovatts-hora (kwh), o consumidor vai pagar R$ 5 a mais pelo serviço. Ou seja, se o consumo for de 200 kwh, haverá um gasto extra de R$ 10.
Em nota, a Aneel alertou que o acionamento seguido da bandeira vermelha no patamar elevado reforça a necessidade de "uso consciente e combate ao desperdício" de energia elétrica.
A manutenção da bandeira vermelha é consequência da situação dos principais reservatórios do pais, em níveis baixos. O sistema de bandeiras foi criado para sinalizar aos consumidores os custos da geração de energia elétrica. Elas se dividem nas cores verde, amarela ou vermelha - o que indica se a energia custa mais ou menos por causa das condições de geração, como o nível de reservatórios, por exemplo.
> Dólar fecha o mês de setembro em queda

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