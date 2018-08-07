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Novos valores

Aneel aprovou reajuste nas contas de luz do Pará e do Espírito Santo

A concessionária atende aproximadamente 1,5 milhão de unidades consumidoras localizadas no Espírito Santo

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 18:11
Linhas de transmissão de energia Crédito: Arquivo
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o reajuste nas contas de luz de consumidores dos estados do Pará e do Espírito Santo. Os novos valores entram em vigor a partir desta terça-feira (7).
Para os consumidores atendidos pela Centrais Elétricas do Pará (Celpa), o reajuste médio será de de 11,75%, com impacto médio de 11,40% para os consumidores atendidos em alta tensão (indústrias) e de 11,86% nas tarifas de baixa tensão.
P
ara os consumidores residenciais da concessionaria, o efeito será de 11,78%. A empresa atende 2,6 milhões de unidades consumidoras localizadas nos 144 municípios do estado do Pará.
Já os consumidores atendidos pela EDP Espírito Santo terão aumento anual nas contas de luz de terá efeito médio de 14,99% para os consumidores conectados em alta tensão e de 16,30% para os clientes atendidos em baixa tensão. Para a tarifa residencial, o impacto será de 15,84%. A concessionária atende aproximadamente 1,5 milhão de unidades consumidoras localizadas no Espírito Santo.
Segundo a Aneel, "ao calcular o reajuste, conforme estabelecido no contrato de concessão, a agência considera a variação de custos associados à prestação do serviço. O cálculo leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais."

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