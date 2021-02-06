Android poderá ter serviço antirrastreamento

A ferramenta de antirrastreamento para Android parece ser menos rigorosa Crédito: Foto de Deyvi Romero/ Pexels

O Google estuda ter no Android uma solução similar ao serviço de antirrastreamento da Apple, que vai ser lançado nas próximas versões dos sistemas operacionais da fabricante - o intuito é permitir ao usuário escolher como os aplicativos coletam dados. As informações são da Bloomberg, que afirma ter conversado com fontes familiarizadas com o assunto.

O serviço antirrastreamento da Apple irá emitir um alerta quando um aplicativo for aberto pela primeira vez. O texto irá perguntar se é permitido o uso de rastreadores, responsáveis por "monitorar" os hábitos do usuário não só no próprio app, mas também por terceiros: é o chamado "rastreamento cruzado", que já funciona hoje sem limites tanto em termos de legislação quanto nas regras nas próprias empresas de tecnologia. Se o usuário recusar, os desenvolvedores não conseguirão fazer a coleta de dados.

A ferramenta de antirrastreamento para Android parece ser menos rigorosa do que a da rival. Não irá exigir que o usuário tome uma decisão, informa a Bloomberg. De acordo com a publicação, a intenção do Google é conciliar os interesses dos usuários, que querem mais proteção, aos do meio publicitário, que precisa de grandes volumes de informações para gerar anúncios mais eficientes na internet.