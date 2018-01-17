Anac anuncia reajuste de tarifas de embarque em aeroportos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta terça-feira (16) o reajuste do teto das tarifas de embarque e conexão de passageiros, e de pouso e permanência de aeronaves nos aeroportos administrados pela Infraero, incluindo o terminal de Vitória.
Com o reajuste de 4,58%, a tarifa máxima de embarque doméstico nos aeroportos geridos pela estatal subirá de R$ 29,90 para R$ 31,27. Já a tarifa máxima de embarque internacional, passará de R$ 115,64 para R$ 118,06. Os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas, por sua vez, foram reajustados em 2,94%.
Os novos valores passam a valer em 30 dias e não se aplicam aos terminais concedidos à iniciativa privada, como o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, e o de Guarulhos, em São Paulo, que terão reajuste ao longo do ano.
De acordo com a Anac, o reajuste foi aplicado sobre os tetos estabelecidos pela Portaria nº 169/SRA, de 17 de janeiro de 2017, considerando a inflação acumulada entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017 e o fator de compartilhamento de variações esperadas de produtividade (Fator X), no caso das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência.
TARIFAS
As tarifas aeroportuárias são, segundo a Anac, valores pagos aos operadores aeroportuários pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo passageiro. Essas tarifas correspondem aos procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dentro dos aeroportos. A tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas aos passageiros.
TARIFAS DE EMBARQUE
Aeroportos da Infraero (incluindo o Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles)
Doméstico: R$ 31,27
Internacional: R$ 118,06
Terminais concedidos à inciativa privada (valores vigentes)
Guarulhos (SP)
Doméstico: R$ 29,53
Internacional: R$ 114,97
Viracopos (SP)
Doméstico: R$ 27,97
Internacionais: R$ 112,19
Brasília (DF)
Doméstico: R$ 28,03
Internacional: R$ 112,31
Galeão (RJ)
Doméstico: R$ 29,41
Internacional: R$ 114,79
Confins (MG)
Doméstico: R$ 29,13
Internacional: R$$ 114,28
São Gonçalo do Amarante (RN)
Doméstico: R$$ 21,74
Internacional: R$ 101,19
Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Hercílio Luz (SC)
Doméstico: R$ 29,78
Internacional: R$ 115,43