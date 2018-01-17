Anac anuncia reajuste de tarifas de embarque em aeroportos

Crédito: João Paulo Rocetti

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou nesta terça-feira (16) o reajuste do teto das tarifas de embarque e conexão de passageiros, e de pouso e permanência de aeronaves nos aeroportos administrados pela Infraero, incluindo o terminal de Vitória.

Com o reajuste de 4,58%, a tarifa máxima de embarque doméstico nos aeroportos geridos pela estatal subirá de R$ 29,90 para R$ 31,27. Já a tarifa máxima de embarque internacional, passará de R$ 115,64 para R$ 118,06. Os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas, por sua vez, foram reajustados em 2,94%.

Os novos valores passam a valer em 30 dias e não se aplicam aos terminais concedidos à iniciativa privada, como o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, e o de Guarulhos, em São Paulo, que terão reajuste ao longo do ano.

De acordo com a Anac, o reajuste foi aplicado sobre os tetos estabelecidos pela Portaria nº 169/SRA, de 17 de janeiro de 2017, considerando a inflação acumulada entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017 e o fator de compartilhamento de variações esperadas de produtividade (Fator X), no caso das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência.

TARIFAS





As tarifas aeroportuárias são, segundo a Anac, valores pagos aos operadores aeroportuários pelas companhias aéreas, pelo operador da aeronave ou pelo passageiro. Essas tarifas correspondem aos procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dentro dos aeroportos. A tarifa de embarque é a única paga pelo passageiro e tem a finalidade de remunerar a prestação dos serviços, instalações e facilidades disponibilizadas aos passageiros.

TARIFAS DE EMBARQUE

Aeroportos da Infraero (incluindo o Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles)

Doméstico: R$ 31,27

Internacional: R$ 118,06

Terminais concedidos à inciativa privada (valores vigentes)

Guarulhos (SP)

Doméstico: R$ 29,53

Internacional: R$ 114,97

Viracopos (SP)

Doméstico: R$ 27,97

Internacionais: R$ 112,19

Brasília (DF)

Doméstico: R$ 28,03

Internacional: R$ 112,31

Galeão (RJ)

Doméstico: R$ 29,41

Internacional: R$ 114,79

Confins (MG)

Doméstico: R$ 29,13

Internacional: R$$ 114,28

São Gonçalo do Amarante (RN)

Doméstico: R$$ 21,74

Internacional: R$ 101,19

Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Hercílio Luz (SC)

Doméstico: R$ 29,78