Ambev supera Petrobras em valor de mercado

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação

A queda das ações da Petrobras fez o seu valor de mercado ficar menor do que o da Ambev nesta quinta-feira, segundo números calculados pela Economatica. No pregão da manhã de hoje, as ações ordinárias, com direito a voto, da petroleira registravam um valor total de R$ 290,9 bilhões. Já os papéis da Ambev valiam R$ 314,3 bilhões.

No último dia de 10 de maio, a petroleira havia superado a Ambev na lista das empresas mais valiosas da Bolsa de Valores de São Paulo. A Petrobras havia se beneficiado da alta do preço do petróleo dos dias anteriores. Agora, com as ações caindo mais de 11%, após decisão de reduzir diesel e congelar preço por 15 dias, as empresas voltaram a trocar de posição no ranking.

Às 12h20, as ações ordinárias da Petrobras caíam 11,97%, e as preferenciais, sem direito a voto, recuavam 12,76%. Já as ações da Ambev, no mesmo horário, subiam 0,39%.