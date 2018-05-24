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Queda de ações

Ambev supera Petrobras em valor de mercado

Ações da estatal caem mais de 11%, após decisão de reduzir diesel e congelar preço por 15 dias

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 15:35
Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação
A queda das ações da Petrobras fez o seu valor de mercado ficar menor do que o da Ambev nesta quinta-feira, segundo números calculados pela Economatica. No pregão da manhã de hoje, as ações ordinárias, com direito a voto, da petroleira registravam um valor total de R$ 290,9 bilhões. Já os papéis da Ambev valiam R$ 314,3 bilhões.
No último dia de 10 de maio, a petroleira havia superado a Ambev na lista das empresas mais valiosas da Bolsa de Valores de São Paulo. A Petrobras havia se beneficiado da alta do preço do petróleo dos dias anteriores. Agora, com as ações caindo mais de 11%, após decisão de reduzir diesel e congelar preço por 15 dias, as empresas voltaram a trocar de posição no ranking.
Às 12h20, as ações ordinárias da Petrobras caíam 11,97%, e as preferenciais, sem direito a voto, recuavam 12,76%. Já as ações da Ambev, no mesmo horário, subiam 0,39%.
O mercado segue atento às negociações entre o governo e os caminhoneiros, que pode por fim à greve e reduzir o risco de um desabastecimento para a população. Às 14h de hoje está marcada uma reunião entre a associação brasileira de caminhoneiros (Abcam) e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

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