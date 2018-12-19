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Alimentos

Alta no preço da batata pode deixar a ceia de Natal mais cara

Alimento apresentou aumento de 38,6% em Vitória, 32,2% em Goiânia, 31,1% no Rio de Janeiro, 26,3% em Belo Horizonte, e 25,3% em São Paulo

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 17:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 17:31
A batata foi a hortaliça que apresentou as maiores cotações na maioria das Centrais de Abastecimento (Ceasas) analisadas, em novembro Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O brasileiro poderá gastar mais com a ceia de Natal em 2018 por causa do aumento nos preços de alguns produtos hortigranjeiros. Os dados do 12º Boletim Prohort, Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quarta-feira (19), mostram que a batata foi a hortaliça que apresentou as maiores cotações na maioria das Centrais de Abastecimento (Ceasas) analisadas, em novembro.
De acordo com o boletim, a elevação que vinha sendo verificada desde setembro atingiu, em novembro, o percentual máximo de 57,7% em Recife e mínimo de 9,7% em Fortaleza. Nas demais Ceasas, o produto apresentou aumento de 38,6% em Vitória, 32,2% em Goiânia, 31,1% no Rio de Janeiro, 26,3% em Belo Horizonte, e 25,3% em São Paulo.
O boletim indica ainda que o preço da cebola, cuja elevação de preço já era esperada pela pressão da alternância de safra, também vai refletir no custo da ceia de Natal. De acordo com a análise da Conab, o maior percentual de crescimento ocorreu também na capital pernambucana, registrando 86,5%. Em seguida, Goiânia (78%), Belo Horizonte e Vitória (57%), Fortaleza e Rio de Janeiro, próximo a 43%, e São Paulo, 39%.
Em relação aos preços das frutas, o boletim informa que houve redução nos preços da banana e do mamão. A menor cotação para a banana foi registrada em Goiânia (16,8%), seguida de Fortaleza (10%). A capital goiana registrou também a maior redução para o preço do mamão (25,2%).
Segundo a Conab, o Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort) faz mensalmente o levantamento de preços de produtos hortigranjeiros, a partir de informações fornecidas espontaneamente pelos grandes mercados atacadistas do país.

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