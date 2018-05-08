Alta global das commodities traz oportunidades para o Estado

João Scandiuzzi vê a volta da confiança como um desafio em função da eleição Crédito: BTG Pactual/Divulgação

A economia global vive um cenário de crescimento que pode ser considerado animador para o mercado, sobretudo em função da recuperação do preço das commodities, como o petróleo e o minério de ferro. Essa é a percepção do economista e estrategista-chefe do BTG Pactual Asset Management, João Scandiuzzi, que avalia que essa recuperação deve impactar positivamente o Espírito Santo, trazendo oportunidades e investimentos.

Para tal, o especialista ressalta a necessidade de o Estado facilitar os investimentos estrangeiros e melhorar o ambiente de negócios, reduzindo a burocracia e o custo dos impostos, medidas que ele ressalva que em boa parte precisam ser tomadas em âmbito nacional, numa reforma tributária.

Em palestra realizada ontem em Vitória, organizada pela Valor Investimentos em parceria com o BTG Pactual, o economista ainda falou dos desafios para o Brasil voltar a crescer, como a questão fiscal, a segurança para se investir, e uma definição do cenário eleitoral, com a política econômica do próximo presidente.

Confira os principais pontos abordados por Scandiuzzi na palestra e na entrevista concedida por ele à reportagem de A GAZETA.

Cenário global

É um momento de crescimento internacional. Não é aquele céu de brigadeiro que víamos até 2012, mas não há tendência de queda, o que por si só já é muito bom. A valorização das commodities é um desses fatores. Claro que há preocupações, como a inflação americana e o modelo Trump de negociar, mas é um momento positivo.

Oportunidade

Essa valorização das commodities traz um impacto positivo para o Espírito Santo, pela questão do minério e do petróleo sobretudo. Agora, assim como outros Estados, é preciso agarrar as oportunidades melhorando o ambiente de negócios. Esse é um desafio importante para trazer investimentos. Burocracia é dinheiro jogado fora. É preciso mudar isso, facilitar aprovações, reduzir custo de impostos, além de criar boas condições para atrair investimentos estrangeiros.

Recuperação

No Brasil, a gente resolveu muitas questões no campo econômico e hoje está com um copo meio cheio e meio vazio. A inflação já caiu bastante e o déficit externo também, que eram limitadores. Já houve uma mudança importante da visão que se tem sobre as finanças de algumas empresas estatais. Houveram muitas melhoras, estamos sim no caminho de sair da crise, mas a economia sempre depende muito da confiança.

Desafios nacionais

Passa por um conjunto de coisas, mas certamente temos que resolver a questão da solvência fiscal, melhorar o ambiente de negócios para ter uma taxa de crescimento mais adequada, e trabalhar melhor a inclusão social, com serviços públicos de mais qualidade, maior acesso a oportunidades. Tudo faz parte da mesma equação.

Eleição

É uma das nossas maiores preocupações a médio prazo. Para uma recuperação mais efetiva da economia, é preciso que haja mais confiança dos empresários para investir e dos consumidores para comprar. Só que isso depende de um conjunto de ações, sobretudo ter um rumo na política econômica, o que depende da eleição, que ainda é nebulosa. Só a partir de julho começaremos a ter uma melhor perspectiva, com as pesquisas mais consolidadas.

Questão fiscal

É o nosso maior problema hoje. Já temos dificuldade para cumprir a regra de ouro, que impede o governo de aumentar a dívida para pagar despesas correntes. Outra é a Previdência, que é um problema emergencial. Todas essas questões serão centrais para o próximo presidente.

Inflação

Há um potencial para que a inflação siga em baixa por um período mais prolongado, com a desinflação dos serviços e a dos alimentos, que tiveram uma safra recorde no ano passado e deve ter a segunda maior neste ano.

Taxa Selic

Os juros estão em um cenário muito estimulativo, o que já cria especulações sobre o próximo passo. O Banco Central já surpreendeu quando, ao cortar a taxa para 6,5% ao ano, sinalizou que há espaço para uma nova redução, para 6,25%. Então a expectativa do mercado é que essa diminuição se concretize. Já do meio do ano em diante, a tendência é que a taxa se mantenha estável, com um olhar do Banco mais para 2019.

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