Allianz quer comprar parte da SulAmérica

Missão das empresas Crédito: Divulgação

A alemã Allianz fez uma oferta para comprar as operações da SulAmérica nas áreas de automóveis e ramos elementares (seguros que garantem perdas, danos ou responsabilidades sobre objetos ou pessoas, excluídos os seguros de vida).

De acordo com a seguradora brasileira, atualmente existem tratativas entre ela e a concorrente alemã, "sobre eventual transação que poderia resultar na concentração de suas operações nos segmentos de saúde, odontologia, vida, previdência e gestão de ativos".