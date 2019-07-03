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Allianz quer comprar parte da SulAmérica

De acordo com a seguradora brasileira, atualmente existem tratativas entre ela e a concorrente alemã

Publicado em 

03 jul 2019 às 12:01

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 12:01

Missão das empresas Crédito: Divulgação
A alemã Allianz fez uma oferta para comprar as operações da SulAmérica nas áreas de automóveis e ramos elementares (seguros que garantem perdas, danos ou responsabilidades sobre objetos ou pessoas, excluídos os seguros de vida).
De acordo com a seguradora brasileira, atualmente existem tratativas entre ela e a concorrente alemã, "sobre eventual transação que poderia resultar na concentração de suas operações nos segmentos de saúde, odontologia, vida, previdência e gestão de ativos".
Em fato relevante, a SulAmérica afirmou ainda que não existe, até o momento, qualquer definição, conclusão ou acordo a tais oportunidades. As ações da SulAmérica fecharam em alta de quase 5% na última terça-feira (02)

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