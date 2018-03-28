Alinhada com fraqueza externa, Bolsa inicia negócios em queda

A Bolsa inicia os negócios em queda nesta quarta-feira, 28, dando continuidade às perdas da véspera e à espera da abertura em Wall Street. Por lá, os índices futuros das bolsas de Nova York exibem sinais mistos, ainda com as ações do setor de tecnologia no foco em meio às renovadas preocupações com a investigação sobre uso ilegal de dados de usuários do Facebook. Às 11h31, o Ibovespa operava em baixa de 0,72%, aos 83.203 pontos, pressionado pela queda generalizada das blue chips.