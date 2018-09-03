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AGRONEGÓCIO

Alimentação natural nas escolas fortalece o campo no Espírito Santo

Cooperativas conectam produtores e escolas, além de ampliar o mercado consumidor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 02:12

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 02:12

Valíria com a filha, Lavínia, na produção de banana e café, em Ponto Alto, Domingos Martins Crédito: Bernardo Coutinho
De uma a uma, as crianças vão ocupando a fila da merenda em uma escola de Vitória. Alface, tomate, frutas, biscoitos: a refeição varia a cada dia. Os pequenos não imaginam o caminho percorrido pelos alimentos, cultivados em boa parte por agricultores familiares de todo o Estado, por meio de cooperativas, que fortalecem a produção em menor escala.
Do valor destinado à alimentação distribuída nas escolas, boa parte vem do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que exige a aplicação de 30% do recurso na agricultura familiar, como manda a Lei nº 11.947. Só para se ter ideia, em 2017, Vitória recebeu R$ 5,6 milhões por meio do programa.
Para facilitar a venda dos pequenos produtores, existem cooperativas no Estado que fazem esse trabalho. Em Vitória, oito delas fornecem alimentação natural para as crianças. A nutricionista técnica responsável pela alimentação das escolas da Capital diz que parte dela é orgânica.
02/09/2018 - Alimentação natural nas escolas fortalece o campo. Valíria com a filha Lavínia na plantação de bananas, que abastecem escolas Crédito: Bernardo Coutinho
Fornecemos lanche pela manhã, com frutas e também almoço ou jantar, dependendo do horário que a criança está na escola, explica.
Uma das instituições que fornece alimentos para escolas de toda a Grande Vitória é a Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins (Coopram)  município onde também atua em parceria com instituições de ensino. Por lá quem faz as entregas semanais é a produtora rural Valíria Effgen Endringer, de 36 anos.
Diante da possibilidade de vender os produtos para a cooperativa e ter uma rentabilidade maior, Valíria e Dirceu investiram em uma câmara de maturação de banana, que adianta todo o processo e garante uma alimentação de melhor qualidade nas escolas.
A gente conseguiu justo no momento em que começamos a entregar para a cooperativa. Antes a gente tinha que ir a Santa Maria de Jetibá, onde a gente alugava uma câmara por lá. Tinha o deslocamento de levar a banana e trazer de volta. Agora todo mundo traz para madurar aqui e ampliamos nossa renda, explicou. Assista ao vídeo abaixo: 
A poucos quilômetros da propriedade de Valíria vive o produtor rural Tarcísio Schneider, de 50 anos. Com a esposa, Ângela, e o filho, Gabriel, eles se dedicam à produção de café, frutas cítricas e de aipim.
Tarcísio com o filho, Gabriel, e a esposa, Angela Crédito: Bernardo Coutinho
O aipim é o produto mais recente. Começou em agosto do ano passado e já está rendendo bem. Já foram mais de 2 toneladas encaminhadas para a Coopram em um ano. A cooperativa ajuda a vender mais. Se for vender por aqui é muito pouco, explicou.
Gabriel, de 17 anos, terminou o ensino médio há pouco tempo, mas continua ajudando o pai no campo enquanto não faz faculdade. Ele acredita que a agricultura familiar melhora a qualidade dos produtos nas escolas.
Tarcísio com o filho, Gabriel, e a esposa, Angela Crédito: Bernardo Coutinho
A gente gosta de produzir com qualidade e acho que os pais que são produtores querem ver o filho bem tratado nas escolas. Eles sabendo que os filhos podem consumir esses alimentos, vão produzir com mais qualidade. Acredito que todo mundo pensa assim, explicou.
ALIMENTAÇÃO PARA VÁRIAS INSTITUIÇÕES
Os alimentos que saem dos pequenos produtores para as cooperativas não vão apenas para as escolas, segundo o gestor de vendas institucionais da Coopram, Luduvico Bullerjahn. Hoje a produção também vai para a Marinha, Exército e até para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em Brasília.
Acabamos fazendo esse papel de braço operacional do produtor. Fica inviável para ele levar as mercadorias até esses pontos de consumo. O produtor fica na propriedade produzindo e tem alguém que conecta esse mercado a ele, detalha Luduvico.
A cooperativa existe desde 2007 em Domingos Martins. Anualmente, 300 toneladas de alimentos são enviadas para as instituições. No total são 200 cooperados, que produzem inhame, banana-da-terra e banana nanica, laranja abacate, aipim, tomate e biscoito, entre outros alimentos.
Luduvico completa que, agora, espera incentivar mais a produção orgânica, livre de agrotóxicos, entre os produtores. A dificuldade que muitos acham ainda é na conversão do solo, lembra.

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