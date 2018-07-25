Aliança do Pacífico e Mercosul se aproxima em meio a tensões comerciais

Enrique Peña Nieto, presidente do México, anunciou aproximação entre Aliança do Pacífico e Mercosul Crédito: Reprodução/Instagram

A Aliança do Pacífico, formada por México, Peru, Chile e Colômbia, decidiu buscar uma maior integração econômica e comercial com o Mercosul, em um contexto de tensão comercial no resto do mundo.

 Decidimos explorar novos caminhos de cooperação para incrementar nossa relação econômica e comercial em áreas de interesse comum  disse o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, durante a apresentação de uma declaração conjunta entre ambos os blocos.

O acordo com o Mercosul  Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai  aconteceu na cúpula da Aliança, realizada no balneário mexicano de Puerto Vallarta.

Peña Nieto destacou que também a aprovação de um plano de ação para facilitar o comércio de bens, a internacionalização das pequenas e médias empresas, fomentar a economia do conhecimento e gerar mais benefícios para as pessoas em matéria de gênero, mobilidade acadêmica, turismo, cultura e mobilidade de pessoas.

O mexicano esteve acompanhado dos presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos; do Chile, Sebastián Piñera; e do Peru, Martín Vizcarra.

Do Mercosul, estiveram presentes Tabaré Vázquez, presidente do Uruguai e Michel Temer. O vice-chanceler do Paraguai, Federico González e Daniel Raimondi, secretário das Relações Exteriores da Argentina também compareceram.

 Nos encontramos aqui para reafirmar nossa vontade de aprofundar os vínculos comerciais, os investimentos e a cooperação entre esses dois projetos  disse Vázquez, que está com a presidência rotativa do Mercosul.

Os dois blocos começaram a buscar uma maior cooperação desde 2017, em meio às crescentes posturas protecionistas no mundo, em particular nos Estados Unidos, o maior parceiro comercial do México.

O Mercosul visa, por sua vez, a uma maior abertura comercial. Além do pacto com a Aliança do Pacífico, pretende também fechar um acordo de livre-comércio com a União Europeia, um processo de negociação que poderá ser concluído em setembro.

Vázquez advertiu que os processos de integração entre os dois blocos não são varinhas mágicas para solucionar problemas, e sim instrumentos idôneos para garantir objetivos estratégicos.

Na entrevista coletiva ao final da reunião, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, manifestou sua confiança de que em breve os dois grupos formarão uma zona de livre comércio.

Passamos de um mapa que basicamente fixava intenções para um plano de ação, que tem metas, prazos e objetivos claros e precisos, e esperamos chegar em breve a uma grande zona de livre comércio na América Latina.

Piñera acrescentou que mais adiante se buscará uma maior integração da Aliança do Pacífico que implique em acelerar o processo de redução de tarifas e eliminação de barreiras paratarifárias.

O México busca uma diversificação comercial maior, diante das duras posturas protecionistas dos Estados Unidos, com quem revisa atualmente o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), do qual também faz parte o Canadá.

Na quinta-feira, uma delegação mexicana, que contará com membros do governo eleito no começo do mês, se reunirá em Washington com autoridades americanas para discutir o Nafta.

O interesse por uma maior aproximação entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul responde às tensões comerciais no mundo que ameaçam afetar o crescimento econômico, segundo advertiu o Fundo Monetário Internacional (FMI).