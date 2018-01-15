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Crescimento

Airbus supera Boeing em 2017 com encomenda de 1.109 aviões

Fabricante americana perdeu a liderança, com menos de um mil aeronaves no ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 11:19

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 11:19

A fabricante europeia Airbus recebeu 1.109 pedidos de aviões em 2017, contra 912 para sua principal concorrente, a americana Boeing, apontam dados divulgados pela empresa nesta segunda-feira.
O cenário é diferente, no entanto, quando se compara o total de aviões entregues. Neste caso, a Boeing fechou 2017 com mais aviões entregues, com 763 aeronaves, contra 718 da Airbus, anunciou o fabricante europeu.
As entregas do Airbus Commercial Aircraft cresceram pelo 15º ano seguido em 2017, marcando um novo recorde da companhia, com 718 aviões a 85 clientes, informou o comunicado da companhia.
Este novo recorde de entregas, somada à nossa quinta maior marca da entregas, premia um ano excepcional para nós, disse o diretor geral da Airbus e presidente de Airbus Commercial Aircraft, Fabrice Brégier.
A empresa estabeleceu como objetivo para 2018 a entrega de 800 aeronaves, puxada principalmente pelo aumento do ritmo de produção do A320neo.

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