Agência dos Correios volta a funcionar após protesto de grevistas

Funcionários dos Correios bloquearam a entrada da agência central em protesto nesta manhã Crédito: Reprodução/ Facebook

Após paralisação durante a manhã desta segunda-feira (12), funcionários dos Correios no Espírito Santo definiram que vão voltar ao trabalho normalmente a partir desta terça-feira (13), apesar de continuarem em estado de greve. Em ato pela manhã, eles bloquearam a entrada da Agência Central, em Vitória, que também já voltou a operar.

Segundo a estatal, em todo o Estado, 91,51% do efetivo está presente e trabalhando  o que corresponde a 1.795 empregados. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresa de Correios, Prestação de Serviços Postais, Telégrafos, Encomendas e Similares do Estado (Sintect-ES) disse que 60% dos trabalhadores que atuam na distribuição, principalmente em Vitória e Vila Velha, cruzaram os braços em protesto contra mudanças no plano de saúde da categoria.

De acordo com os grevistas, a ECT quer retirar dependentes e cobrar mensalidade pelo plano. Segundo eles, a estatal já cobra a co-participação em alguns serviços. O movimento também é contra a privatização dos Correios e a demissão de funcionários. Sem acordo com os funcionários, os Correios recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para decidir sobre as mudanças.

"O salário do trabalhador dos Correios é o mais baixo das estatais e muitos só estão aqui por conta dos benefícios do plano de saúde. Isso pode aumentar ainda mais o sucateamento dos Correios, pois sem o plano, a tendência é que muitos trabalhadores se sintam desmotivados e entreguem seus cargos. Caso o TST decida contra nossas reivindicações, vamos manter o estado de greve, mas sem precarizar o atendimento. Recorreremos nas esferas jurídicas", afirmou o presidente do sindicato, Fisher Moreira.

A assessoria dos Correios informou que já buscou junto à Justiça uma liminar que impeça o sindicato dos trabalhadores de bloquearem as entradas das unidades. Em nota, eles afirmam que o movimento está relacionado, essencialmente, às discussões sobre o custeio do plano de saúde da empresa".

"O assunto foi discutido exaustivamente com as representações dos trabalhadores desde outubro de 2016, tanto no âmbito administrativo quanto em mediação pelo Tribunal Superior do Trabalho, que apresentou proposta aceita pelos Correios mas recusada pelas representações dos trabalhadores, alega os Correios.

COMO EVITAR ATRASOS?

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) alerta para o consumidor para os cuidados na hora de contratar empresas de entrega para tentar fugir da paralisação nos Correios.

Para empresas de entrega particulares: Ao contratar empresas de entrega, solicite que o prazo de entrega seja registrado por escrito, o que possibilita a reclamação de eventual prejuízo no caso de atraso.

Para contas e faturas: Em relação aos boletos e faturas de cobrança, a recomendação é que o consumidor procure outra forma para efetuar o pagamento (por exemplo, emissão se segunda via por meio do site da empresa ou envio por fax ou e-mail) ou a prorrogação do vencimento, a fim de evitar a cobrança de encargos moratórios (juros e multas) ou a suspensão na prestação de serviços.

Ressarcimento: Com relação aos serviços contratados diretamente nos Correios (por exemplo, envio de Sedex), o Idec orienta que, se houver atraso na entrega, o consumidor tem o direito de pleitear ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos.