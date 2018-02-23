Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relatório

Agência de risco Fitch rebaixa a nota do Brasil

Segundo a agência, o rebaixamento reflete o fracasso nas reformas que poderiam melhorar as finanças públicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 17:56

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 17:56

Crédito: Fitch | Divulgação
Dias depois de o governo desistir de votar a reforma da Previdência, a agência de classificação de risco Fitch informou há pouco que rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil, de BB para BB-. A perspectiva foi alterada de negativa para estável.
O relatório da agência afirma que o rebaixamento reflete "os persistentes e grandes déficits fiscais, um alto e crescente fardo da dívida pública e a falta de legislação sobre reformas que melhorariam o desempenho estrutural das finanças públicas".
A Fitch ressaltou que a decisão do governo de tirar a Previdência da pauta, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, representou um "importante revés" e mina a confiança de médio prazo nas finanças públicas e no compromisso político do governo em perseguir o ajuste fiscal.
O relatório também cita que, com a dificuldade de votar a Previdência agora, o projeto ficou mesmo para depois da eleição e ressalta que há incertezas sobre a capacidade do próximo governo de garantir a aprovação da reforma em tempo hábil.
Para a agência, o "ambiente político desafiador" prejudicou a capacidade do governo para garantir apoio do Congresso e promulgar medidas de receitas e gastos destinadas a consolidar as contas fiscais em 2018.
"Por exemplo, o governo não conseguiu obter apoio para impor imposto para certos fundos de investimento e aumentar as contribuições de pensões dos funcionários públicos, enquanto uma decisão judicial suspendeu o adiamento de ajustes salariais para trabalhadores do setor público federal", afirma a agência.
Embora uma recuperação econômica cíclica e receitas extras possam contribuir para atingir a meta de déficit primário de 2018, diz a Fitch, a incapacidade de aprovar medidas estruturais evidencia o contínuo mal-estar político e seu impacto negativo na política fiscal.
Grau de investimento. Com o rebaixamento, o Brasil ficou três graus abaixo do chamado grau de investimento  uma espécie de selo de bom pagador, que indica que determinada região é segura para os investidores
Na última terça-feira, a diretora de rating soberano para a América Latina da Fitch, Shelly Shetty, havia afirmado em comunicado para jornalistas que "a pressão para baixo sobre a classificação soberana do Brasil ("BB"/perspectiva negativa) continuava refletindo grandes déficits fiscais, um alto e crescente peso da dívida (pública) e a falta de aprovação da reforma da seguridade social que poderia ter contribuído para reduzir as pressões estruturais sobre os gastos".
Em entrevista exclusiva concedida ao Estadão/Broadcast na semana passada, a diretora havia anunciado que um retrocesso na agenda da reforma da Previdência poderia ser negativo para o rating do Brasil.
FAZENDA
Após o rebaixamento, o ministério da Fazenda afirmou em nota que o governo segue comprometido com a agenda de reformas macro e microeconômicas para o equilíbrio das contas, crescimento e melhoria do ambiente. "A dívida pública conta atualmente com baixa concentração de vencimentos no curto prazo e tem base diversificada de investidores para o seu financiamento.
O ministério disse ainda que a Fitch reconhece a força dos fundamentos macroeconômicos brasileiros e que fundamentos permitem garantir a sustentabilidade da dívida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados