Aeroporto de Vitória não passa no teste da chuva

Aeroporto de Vitória com poças de água Crédito: Reprodução/Vídeo

Apenas 13 dias depois de ser inaugurado com a presença do presidente Michel Temer, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a água da chuva caindo do painel de entrada do terminal de passageiros, que é coberto, formando poças de água.

O autor das imagens, que não foi identificado, diz na filmagem: "Pessoal, o aeroporto tá bonito, mas tá dando um vazamento aqui na entrada".

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O OUTRO LADO

Acionada pela reportagem, a Infraero respondeu, às 14h20, que a água que escorreu pela fachada se deu por conta de um rompimento de tubulação de água na obra interna do restaurante do aeroporto. Assim que o problema foi detectado, a Infraero acionou o concessionário e o reparo foi feito imediatamente. Ainda reforçou que o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória está operando normalmente e nenhuma infiltração de água foi registrada no interior das instalações nesta quarta-feira (11), mesmo com a forte chuva que atingiu a capital capixaba e causou alagamentos em alguns pontos da cidade.

CHUVAS NO ES