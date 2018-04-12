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Recém-inaugurado

Aeroporto de Vitória não passa no teste da chuva

Vídeo mostra água escorrendo do painel de entrada

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 12:54
Aeroporto de Vitória com poças de água Crédito: Reprodução/Vídeo
Inaugurado no último dia 29 de março, o esperado Aeroporto de Vitória não passou no teste da chuva que caiu nesta quarta-feira (11) na Capital e já apresentou problemas. 
Apenas 13 dias depois de ser inaugurado com a presença do presidente Michel Temer, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a água da chuva caindo do painel de entrada do terminal de passageiros, que é coberto, formando poças de água.
O autor das imagens, que não foi identificado, diz na filmagem: "Pessoal, o aeroporto tá bonito, mas tá dando um vazamento aqui na entrada". 
VEJA O VÍDEO
O OUTRO LADO
Acionada pela reportagem, a Infraero respondeu, às 14h20, que a água que escorreu pela fachada se deu por conta de um rompimento de tubulação de água na obra interna do restaurante do aeroporto. Assim que o problema foi detectado, a Infraero acionou o concessionário e o reparo foi feito imediatamente. Ainda reforçou que o novo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória está operando normalmente e nenhuma infiltração de água foi registrada no interior das instalações nesta quarta-feira (11), mesmo com a forte chuva que atingiu a capital capixaba e causou alagamentos em alguns pontos da cidade.
CHUVAS NO ES 
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de chuva forte para o Espírito Santo. A previsão é que nesta quinta-feira (12) ocorram pancadas de chuvas e rajadas de vento em todas as regiões.
Apesar dos raios que atingiram, sobretudo, a região Norte entre a noite da última terça-feira e madrugada desta quarta (11), não há previsão no alerta divulgado de que mais descargas elétricas caiam sobre o Estado. A temperatura deve variar de 28°C a 16°C em todo o Espírito Santo. Já Grande Vitória o termômetro fica entre 21°C e 29°C.

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