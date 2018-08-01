Aeroporto de Vitória é o quarto melhor do país, aponta pesquisa

O projetista mecânico Rodolfo Pereira usou e aprovou o novo aeroporto, mas ressalta o preço caro dos produtos Crédito: Fernando Madeira

Mudou da água para o vinho, assim resume o projetista mecânico Rodolfo Pereira a melhoria do Aeroporto de Vitória com o novo terminal, inaugurado em março, em relação ao antigo, que já estava saturado há cerca de 18 anos. E a avaliação não é só dele. Os usuários do terminal deram ao aeroporto o posto de quarto melhor do país, sendo o líder na categoria até 5 milhões de passageiros.

Os dados são da Pesquisa de Satisfação do Passageiro, divulgada trimestralmente há mais de cinco anos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e correspondem ao segundo trimestre deste ano, primeiro de operação do novo terminal. A pesquisa considera os 20 maiores aeroportos do Brasil.

A melhora do terminal capixaba é tamanha que, na pesquisa anterior, realizada no primeiro trimestre (quando o aeroporto ainda era o antigo), Vitória era o penúltimo no ranking dos 20 aeródromos avaliados no Brasil. Ou seja, com o novo, a Capital subiu 14 posições.

A nota de satisfação dos usuários do Aeroporto de Vitória foi de 4,59 (numa régua em que 5 é a nota máxima). Em situação melhor ficaram apenas os terminais de Curitiba (com nota de 4,69), Viracopos (4,67) e Confins (4,61). Na pesquisa do início do ano, a pontuação de Vitória era de apenas 3,8.

CRITÉRIOS

A pesquisa considera 30 indicadores sobre a qualidade dos serviços prestados nos aeroportos, em critérios como custo de produtos, conforto, limpeza e atendimento.

Vitória foi o terminal mais bem avaliado em cinco indicadores: tempo de fila na inspeção de segurança, disponibilidade de assentos na sala de embarque, velocidade de restituição de bagagem, tempo de fila no balcão de check-in e limpeza de sanitários.

Em relação à pesquisa anterior, os critérios que mais tiveram crescimento da nota foram a disponibilidade de assentos (que era o segundo pior) e a limpeza de sanitários (que era a quarta pior).

O novo terminal também fez a sensação de segurança nas áreas comuns do aeroporto subirem. No antigo, Vitória ficava na última posição neste quesito, com nota 3,96. Agora, ficou em 7º, com pontuação 4,47.

Já os itens mais mal avaliados se mantiveram: a má qualidade da internet wi-fi, a disponibilidade de tomadas e o custo-benefício dos produtos comerciais, além da própria quantidade e qualidade de lojas.

Rodolfo Pereira, o usuário que acha que tudo mudou da água para o vinho, concordou com os apontamentos da pesquisa. As bagagens estão sendo entregues mais rapidamente porque tem mais esteiras, o terminal também tem fácil deslocamento e é mais limpo. O problema é que os preços ainda não melhoraram, qualquer coisa aqui é muito cara, opinou.

Já a capixaba Janaria Valani, que mora em Londres e voltou ontem para as terras inglesas, também aprovou o que viu. A estrutura mudou muito e para melhor. Agora, a gente tem mais conforto para esperar e uma infraestrutura maior e mais bonita, isso é um diferencial, comentou antes do complemento do irmão Rony Valani, que foi ao aeroporto levá-la para a viagem. Isso tudo além do estacionamento, que também ficou bem melhor. O outro era muito apertado.