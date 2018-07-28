Aeroporto ainda tem problemas pendentes Crédito: Fernando Madeira/arquivo

Parecia um sonho distante de ser realizado, já que foram mais de 16 anos de espera, mas o novo Aeroporto de Vitória enfim saiu do papel e foi entregue aos capixabas em março, completando no domingo (29) quatro meses desde a inauguração. Nesse período, a movimentação de passageiros cresceu consideravelmente, mas, apesar dos 120 dias de operação e de todos os anos gastos para fazer a obra, o novo complexo ainda acumula pendências na infraestrutura, inclusive algumas básicas.

A principal delas é a utilização da nova pista de pousos e decolagens, que é 308 metros maior que a anterior. Desde a inauguração, ela opera parcialmente porque não pode receber pousos de aeronaves a jato, como os aviões que fazem voos domésticos. Essas atividades continuam sendo feitas pela pista antiga.

A limitação se dá em função da homologação do Indicador Visual de Rampa de Aproximação de Precisão (PAPI  pela sigla em inglês), que é um instrumento que auxilia o pouso. A Infraero, quando inaugurou o aeroporto, informou que o equipamento já estava instalado e que passaria por ajustes para, após isso, ser enviado para homologação por parte do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), da Aeronáutica.

Porém, esses testes só foram finalizados no mês passado e a homologação ainda não aconteceu. A Infraero afirma que ainda aguarda a conclusão do processo de liberação do PAPI da nova pista e da consequente publicação das cartas aeronáuticas atualizadas pelo Decea. Já o departamento não estipula um prazo para isso.

Outro problema diz respeito à exploração comercial. Prometido como um terminal que teria a vocação de shopping, com grandes marcas de lojas e até um estabelecimento free shop, essa realidade ainda não é vista. Boa parte dos 71 pontos comerciais ainda está fechada, com tapumes.

Dos 71 pontos comerciais do novo terminal, 29 estão fechados e com tapumes Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Infraero, hoje estão em funcionamento no terminal 42 lojas. Nas demais ocupações comerciais, não houve interessados nas licitações promovidas, segundo a estatal, que atribui isso aos prazos que regem a modalidade de contratação, podendo ser entre seis e 24 meses, prorrogáveis por igual período com a assinatura da concessão do aeroporto à iniciativa privada. Aliás, a privatização é outro entrave, já que como o terminal está incluído no programa, todos os pontos não podem ser negociados.

Também está pendente a entrega da chamada área de apoio, que não ficou pronta a tempo da inauguração e gastaria mais três meses para ser concluída, ou seja, até junho, segundo a previsão inicial. No entanto, ela ainda está em fase de finalização da estrutura, em estágio de 95% dos trabalhos, com previsão de conclusão daqui a mais 30 dias. A área será uma espécie de condomínio empresarial voltado para os segmentos de aviação.

Movimentação no novo terminal: após quatros meses, pendências seguem Crédito: Fernando Madeira

VOOS

Uma das principais expectativas que os capixabas acalentaram durante os anos de espera da obra, a criação de voos diretos saindo de Vitória para destinos nacionais e até internacionais também avançou pouco nesses quatro meses.

De março para cá, houve a entrada da Avianca em Vitória, com dois voos diários para Guarulhos, e um novo voo da Azul para o Santos Dumont, no Rio. O governo do Estado, recentemente, chegou a firmar um convênio propondo-se a reduzir o ICMS do combustível de aviação para acelerar a abertura de rotas para Vitória, no entanto, todas as empresas que operam na Capital dizem que ainda não há previsão de novos voos.