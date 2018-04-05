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Aeroporto

Aéreas começam a decolar na nova pista de Vitória

Mesmo liberada para partidas, estrutura não estava sendo usada por companhias

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 02:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 02:01
A utilização da nova estrutura, que tem 2.058 metros, acontece um dia após a primeira decolagem doméstica Crédito: Internauta
A nova pista do Aeroporto de Vitória enfim começou a ser utilizada comercialmente, mas, por enquanto, apenas para decolagens. Desde quarta-feira (4), as companhias Gol, Latam e Azul* já operam partidas pela estrutura, que, por ora, ainda não pode receber pousos, em razão da ausência de homologação de equipamentos.
A utilização da nova estrutura, que tem 2.058 metros, acontece um dia após a primeira decolagem doméstica. Na última terça-feira (3), uma aeronave da Gol partiu às 13h25 da cabeceira dois (próxima ao mar) e subiu na direção do Monte Mestre Álvaro, curvando à direita. O voo 1389, que tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, foi o primeiro comercial a usar a estrutura  o avião que trouxe o presidente Michel Temer na inauguração, no dia 29, é militar.
> Desavisados, passageiros vão parar no antigo aeroporto de Vitória
A Infraero ressaltou que as decolagens estão permitidas na pista nova desde a abertura do terminal de passageiros, na sexta-feira, 30, mas que a partida por qualquer uma das pistas depende de condições de vento e meteorologia. Pousos só devem ser permitidos em 60 dias.
*A versão inicial da reportagem dizia que a Azul não estava decolando pela pista nova, mas a companhia aérea informou que desde esta quarta, após as 13h, os aviões decolaram pela nova pista.

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