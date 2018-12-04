Carlos Alberto Barbosa de Souza, de 51 anos, está sendo acusado de ser um dos gerentes que comandava o esquema de adulteração de combustíveis no Espírito Santo. Crédito: Divulgação/Sesp

As identidades de dois foragidos da Operação Lídima, deflagrada na última segunda-feira (03), foram divulgadas pela polícia na tarde desta terça-feira (04). Os suspeitos procurados são Carlos Alberto Barbosa de Souza, 51 anos, e Wellington Jorge Baldi Moreira, 40 anos. Ambos estão com mandado de prisão preventiva em aberto.

Carlos Alberto é procurado devido à acusação de ser um dos gerentes que comandava o esquema de adulteração de combustíveis no Espírito Santo. Já Wellington é proprietário de uma empresa do tipo Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR) envolvida no esquema.

Your browser does not support the audio element. Adulteração de combustíveis, divulgados nomes de foragidos

De acordo com a investigação, a empresa de Wellington - que é autorizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) a adquirir em grande quantidade combustível a granel, óleo lubrificante acabado e graxa envasados para depois vender a retalhos, e pelo armazenamento, transporte, controle de qualidade e assistência técnica ao consumidor quanto à comercialização de combustíveis - estava realizando a venda para o consumidor final, burlando a fiscalização e cometendo o crime de evasão fiscal e comprando combustíveis de empresas não autorizadas.

PRISÕES

Até o momento, em todo o país, 17 pessoas foram presas durante a Operação Lídima. Desse total, 14 prisões de empresários e funcionários ligados ao esquema aconteceram no Espírito Santo.

Wellington Jorge Baldi Moreira, de 40 anos, é proprietário de uma empresa do tipo Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR) envolvida no esquema. Crédito: Divulgação/Sesp

Segundo o Nuroc, sete pessoas ainda continuam foragidas, sendo cinco com mandados de prisão temporária em aberto e duas (Carlos Alberto Barbosa de Souza, 51 anos, e Wellington Jorge Baldi Moreira, 40 anos) com prisão preventiva decretada. Ainda, segundo o Nuroc, "os nomes continuarão sendo mantidos sob sigilo para não prejudicar a continuidade das investigações".

A OPERAÇÃO

A Operação Lídima, como foi batizada, foi deflagrada na última segunda-feira (03) e tem como objetivo desarticular uma organização criminosa atuante no setor de combustíveis e colher provas das atividades ilícitas dos integrantes, voltadas à fabricação clandestina, à distribuição ilegal e à comercialização de combustível adulterado, bem como de fraudes de ordem fiscal. As investigações começaram há aproximadamente dois anos.

A investigação está sendo realizada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES (NI-AMMP), da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), das Polícias Civis dos Estados de São Paulo e Espírito Santo, assim como da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-ES) e da Receita Federal do Brasil.

RESPOSTAS

A reportagem do Gazeta Online demandou o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-ES) por mais detalhes da Operação Lídima.

Eles foram questionados com relação ao nome e ao número de postos envolvidos no esquema de fraudes, se algum posto foi interditado e quantas bombas foram lacradas. Além disso, se as provas recolhidas na última segunda-feira (03) já estão sendo analisadas. Confira as respostas:

Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc): disse que os nomes continuarão sendo mantidos sob sigilo para não prejudicar a continuidade das investigações e que os materiais apreendidos na segunda-feira (03) estão sendo analisados desde ontem. Os demais questionamentos não foram respondidos.

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES): disse que os nomes continuarão sendo mantidos sob sigilo para não prejudicar a continuidade das investigações. E não respondeu aos demais questionamentos.

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP): não respondeu a essa demanda da reportagem.

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-ES): até o momento não respondeu à reportagem. Além disso, também foi questionada quanto a valores das fraudes, mas não respondeu.