Adiar reforma é empurrar urgência da agenda social, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Presidenciável, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou a rede social nesta terça-feira para defender a aprovação da reforma da Previdência. Em mensagem postada no Twitter no início da manhã, Maia afirmou que "adiar a aprovação desta reforma é empurrar para o futuro a urgência de uma agenda social que mude de fato a vida do brasileiro".

"É a mais importante reforma social do País", postou o presidente da Câmara. Segundo ele, há uma urgência para que o Brasil volte a ser um país seguro para atrair investimentos. "Mas mais do que isso, aprovar a reforma é a única forma de garantirmos que o aposentado, o servidor público, o trabalhador jovem irão receber suas aposentadorias num futuro próximo", disse.