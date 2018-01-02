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Votação

Adiar reforma é empurrar urgência da agenda social, diz Maia

Em mensagem postada no Twitter, o presidente da Câmara afirmou que a Previdência é a maior reforma social do País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 16:00

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 16:00

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Presidenciável, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou a rede social nesta terça-feira para defender a aprovação da reforma da Previdência. Em mensagem postada no Twitter no início da manhã, Maia afirmou que "adiar a aprovação desta reforma é empurrar para o futuro a urgência de uma agenda social que mude de fato a vida do brasileiro".
"É a mais importante reforma social do País", postou o presidente da Câmara. Segundo ele, há uma urgência para que o Brasil volte a ser um país seguro para atrair investimentos. "Mas mais do que isso, aprovar a reforma é a única forma de garantirmos que o aposentado, o servidor público, o trabalhador jovem irão receber suas aposentadorias num futuro próximo", disse.
A votação da proposta foi adiada para fevereiro, mas o governo não tem ainda os votos para aprová-la. A resistência de parlamentares da base do governo é grande e as lideranças do governo vão tentar conseguir apoio ao texto ao longo de janeiro e fevereiro.

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