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Queda

Ações do Facebook caem quase 4% após anúncio de Zuckerberg

Co-fundador da rede social vai mudar política de publicação de posts
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 19:17

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 19:17

Crédito: Pixabay
O co-fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, viu sua fortuna diminuir US$ 2,9 bilhões nesta sexta-feira (12), depois de anunciar seus planos de mudar a política de publicação de posts, privilegiando parentes e amigos, em vez de marcas, companhias, marcas e empresas de comunicação.
As ações da empresa de Menlo Park, na California, recuavam 3,54% no pregão de Nova York, às 15h45 (hora de Brasília), reduzindo a fortuna de Zuckerberg para US$ 74,4 bilhões, de acordo com o Índice Bloomberg de Bilionários. Se essa queda se mantiver até o fechamento do pregão, ele perderá o posto de quarto homem mais rico do mundo para o espanhol Amancio Ortega.
> Rebaixamento da nota de crédito do Brasil não surpreende economistas
A queda varre parte dos US$ 4,5 bilhões adicionados à fortuna de Zuckerberg, 33 anos, neste ano.
 

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