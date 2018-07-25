Acidente em Portocel: pouca quantidade de gás pode levar à morte

Caption: Data: 28/0/2018 - ES - Aracruz - Movimentação no Portocel da Fibria - Editoria: Economia - Foto: Marcelo Prest - GZ Crédito: Marcelo Prest

Alguns gases presentes em nosso dia a dia, mas em grandes concentrações, são capazes de levar à morte. Entre eles estão o gás sulfídrico (H2S) e o gás arsênico, que podem estar entre as causas da morte de três trabalhadores de um navio ancorado em Portocel, Aracruz.

Provenientes da decomposição do petróleo, esses gases também podem estar associados a madeiras que recebem tratamento químico e quando são submetidas a altas temperaturas. No acidente de ontem, o navio estava carregado de madeira que seria usada na indústria de celulose.

O gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio é incolor e não dá para ser notado pela cor. Além disso, sua presença já em pequenas quantias no ar pode ser sentida pelo odor de ovo podre. Porém, após pouco tempo de contato com o gás, nem o cheiro mais é perceptível.

Segundo o doutorando em Engenharia Ambiental e professor universitário Gilberto Maia de Brito, o H2S atinge o sistema nervoso central provocando parada respiratória, além de queimaduras na pele e irritações. Quem entra em contato com o gás também pode desmaiar, ter náuseas, vômito, tose ou ter um mal súbito.

Esse material, apesar de ser um gás, também é um ácido. Uma das propriedades dele é desidratar materiais que tenham água. Neste caso, a pele, por ser formada por água, acaba tendo queimaduras, explicou.

Ainda segundo Brito, por ser mais denso do que o ar, o gás sulfídrico fica mais perto do solo. Dessa forma, a contaminação é muito rápida porque fica na altura do ser humano.

Ele é proveniente de locais em que existam poços de perfuração e processos que envolvam refino e produção de petróleo, sistema de esgoto, locais com água subterrânea e produção de celulose. O gás também pode ser resultado da queima do combustível de um navio, por exemplo, ou quando esse combustível libera gases naturais em seu estado líquido, exemplificou.

O professor também explicou que se uma pessoa ficar exposta por um período de 8 horas a uma quantidade de 8 miligramas/litro ou 8 parte por milhão (ppm), poderia morrer. Ou seja, em um ambiente fechado, se 0,0006% do ar fosse composto pelo gás e uma pessoa ficasse no local por 8h, o risco de morte seria altíssimo.

PERIGOSO

O arsênio, também conhecido como gás arsênico, é outro composto altamente letal e ainda mais perigoso que o gás sulfídrico. Sua absorvição é feita, principalmente, por meio da inalação e ingestão. Em contato com o organismo, ele pode atingir o sistema nervoso central de maneira muito similar ao gás sulfídrico e leva a pessoa a asfixia.

Segundo Brito, seria preciso uma quantidade muito menor de arsênio em relação ao gás sulfídrico no ambiente para causar a morte da pessoa. O arsênio provém de processos de mineração, reservatórios ou refino de petróleo e também está presente no solo.

MADEIRA TRATADA





Um estudo realizado pelo Parque Científico e Tecnológico da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), em 2013, mostrou o perigo da liberação de gases tóxicos de produtos usados para a preservação de madeira, como o Arsenato de Cobre Cromatado (CCA), que é o responsável pela preservação de madeiras tratadas. Ele é composto principalmente por arsênio e cromo, que são elementos com alta toxicidade e, em vários países, há restrições quanto à sua utilização.

Como o comportamento dos diversos materiais é afetado pela temperatura, a pesquisa analisou a queima de madeira tratada com CCA e da não tratada. O produto tratado com CCA liberou maior quantidade de arsênio, cobre e cromo durante a queima.

VÍTIMAS PODEM TER SIDO ENVENENADAS

As possíveis causas das mortes dos trabalhadores no acidente envolvendo um navio carregado de madeira em Portocel, em Barra do Riacho, ainda vão ser investigadas, mas entre as principais hipóteses, citadas por quem vive no meio portuário, é a de envenenamento por gases tóxicos.

As vítimas do acidente desmaiaram pouco tempo após chegarem ao fundo do porão do navio, onde estava um carregamento de eucalipto vindo do Rio Grande do Sul.

Segundo uma das hipóteses, a contaminação poderia ser por gás sulfídrico (H2S), vindo de um vazamento dentro do próprio navio ou pela queima do combustível do transporte e pela celulose. Outra hipótese dá conta de que as vítimas teriam inalado gás arsênico, que é altamente letal e também é derivado de petróleo e presente na terra.

Uma terceira hipótese ventilada entre fontes da área portuária é que produtos aplicados na madeira para conservá-la durante o transporte da carga e para combater a presença de cupins poderiam ter causado intoxicação. Como as toras de eucalipto são transportadas em grandes quantidades, durante o confinamento a madeira poderia ter se deteriorado ou aquecido, liberando substâncias.

Porém, de acordo com a Fibria, as madeiras que vieram do Sul do país não receberam nenhum tratamento.