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Ação da Petrobras supera valor da megacapitalização

Com resultados financeiros positivos e alta no preço do petróleo, papéis da estatal ultrapassaram as cotações registradas em 2010
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 11:00

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 11:00

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação
Com o petróleo se aproximando dos US$ 80 o barril, o enfraquecimento do real em relação ao dólar, bons resultados do primeiro trimestre e perspectivas positivas quanto à venda de ativos e ao desfecho da negociação em torno da cessão onerosa, as ações ordinárias da Petrobras já sobem cerca de 25% neste mês, enquanto as preferenciais têm ganhos de 16%. Negociados a R$ 30,91 (ON) e a R$ 26,79 (PN), os dois papéis superaram os preços da polêmica megacapitalização de 2010  o preço da ação PN havia sido definido em R$ 26,30 e o da ON, em R$ 29,65.
A Petrobras usou os recursos obtidos com a capitalização para pagar o governo pela cessão onerosa de 5 bilhões de barris de petróleo do pré-sal, no valor de R$ 74,8 bilhões, e para financiar o plano de investimentos entre 2010-2014, estimado em US$ 224 bilhões.
Oito anos depois, a cessão onerosa é novamente centro das atenções dos investidores, que aguardam um acerto entre a estatal e a União. O cenário base do analista do UBS, Luiz Carvalho, é de que a petroleira receba cerca de US$ 12 bilhões e o governo possa realizar o leilão do excedente ainda neste ano.
Acreditamos que o governo esteja focado em realizar um leilão de volume de excedentes da cessão onerosa até setembro, diz relatório do UBS.
A aposta é de que a Petrobras receba em barris de petróleo. No fim de abril, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, disse que seria possível que o resultado final da negociação não dependesse de projeto de lei, que teria de passar pelo Congresso. Um projeto de lei em tramitação na Câmara permite que a Petrobrás venda parte dessas áreas, mas ainda não foi aprovado.
Petróleo. Os contratos futuros do Brent e do WTI avançam em torno de 20% neste ano, surpreendendo equipes de análise e gerando revisões de expectativas. Relatório do Santander da semana passada, assinado pelos analistas Christian Audi e Gustavo Allevato, diz que a Petrobras está muito bem posicionada para se beneficiar desse forte movimento de alta nos preços do petróleo.
O documento dizia que, considerando o múltiplo EV/Ebitda (valor da empresa sobre o Ebitda), a Petrobras era negociada com descontos relevantes em relação a petroleiras americanas, de 25%, 35% e de 43%, entre 2018 e 2020. Em parte, essas diferenças de preços se devem à cautela dos investidores quanto aos resultados das eleições presidenciais.
Relatório do Itaú BBA cita que os analistas optaram por revisar as projeções de ganhos da empresa. Estamos atualizando nossas estimativas sobre a Petrobras para incorporar os resultados do primeiro trimestre de 2018, bem como uma curva atualizada do petróleo e o novo cenário macroeconômico do Itaú BBA, diz o documento.
Reiteramos nossa recomendação de outperform (desempenho acima da média do mercado) e introduzimos um valor justo para 2018 de R$ 32 para Petrobrás PN (US$ 18 para o ADR PBR/A), ante a expectativa anterior de R$ 26 (US$ 16).

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