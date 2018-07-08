Ação contesta valor pago por Vale pela ferrovia Vitória-Minas

A ação judicial que tentará barrar o uso da renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) em investimentos ferroviários em outros Estados vai contestar não apenas a legalidade da operação, como também os valores fechados entre o governo federal e a Vale.
Para renovar nove anos antes o direito de continuar a operar por mais 30 anos essa estrutura, a companhia se comprometeu a construir a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), que ligará o Mato Grosso a Goiás.
A obra no Centro-Oeste, que custará mais de R$ 4 bilhões, também será financiada pela nova outorga que a mineradora conseguirá pela Ferrovia Carajás.
Para o governo do Espírito Santo, autor do processo judicial contra a União, o volume de investimento previsto pode estar subvalorizado. Parece que o valor fechado não está precedido de questões técnicas. Daqui a dez anos, quando essa ferrovia fosse licitada de novo, outros grupos, como chineses, por exemplo, poderiam ter interesse, pagando muito mais do que tem sido negociado agora, afirma o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, ao acrescentar que a pressa para que haja a renovação dessa concessão pode causar prejuízos aos cofres públicos.
O mesmo pensa o senador Ricardo Ferraço que pedirá ao Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar se o contrato da Vale com a União está de acordo com o valuetion (valor de mercado) da EFVM. Quero uma diligência para entendermos como o PPI (Programa de Parcerias de Investimento) definiu quanto a Vale deveria pagar pela renovação, explica.
O valor das outorgas tanto da Vitória-Minas quanto de Carajás foi definido após a companhia apresentar quanto investiu nessas malhas ferroviárias. Foram descontados, por exemplo, o que a empresa pagou pela duplicação de Carajás.
A Fico já tem projeto executivo pronto, licença prévia e os estudos de viabilidade econômica e ambiental foram aprovados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Legalidade
A princípio, o novo contrato de operação da Vitória-Minas pela Vale bancaria a construção de um ramal ferroviário entre Cariacica e Presidente Kennedy. Mas, no início da semana passada, o governo federal anunciou que, na verdade, os recursos seriam destinados a Fico por causa do gargalo logístico que impede o crescimento do agronegócio da região.
Apesar de colocar em xeque os valores do contrato da Vale com a União, a ação que será apresentada à Justiça Federal em Vitória vai contestar o modelo que o governo federal usará para renovar antecipadamente as concessões das ferrovias.
Segundo o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, a Lei 13.334/2016 não permite que essa operação ocorra em ferrovia autônoma, que fica em outro lugar. Para esses casos, seria necessário fazer uma nova licitação, algo que traria benefícios ao poder público por estimular a concorrência entre as empresas que poderiam realizar a obra, explica ao reforçar também que a lei permite apenas investimentos no objeto da concessão.
O embaraço
A proposta da Vale apresentada em 2016 ao governo federal era usar os recursos da renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas para fazer uma extensão da ferrovia até Presidente Kennedy.
O governo federal, no entanto, decidiu que a companhia terá que construir a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), de 383 quilômetros entre Água Boa, em Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás. Para isso, usará as outorgas da Vitória-Minas e da Estrada de Ferro Carajás.
Na construção da Fico, a Vale gastará cerca de R$ 4 bilhões. O empreendimento tem projeto executivo pronto e licenciamento ambiental aprovados pelo TCU.
Para o Espírito Santo, a União, então, estipulou que o trecho capixaba da EF-118 será feito pela VLI a partir da renovação da concessão da Ferrovia Centro Atlântica.