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Ferrovia

Ação contesta valor pago por Vale pela ferrovia Vitória-Minas

Processo questionará ainda uso de renovação de outorga em obras no Centro-Oeste do país

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 23:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 23:45
Ferrovia Vitória-Minas Crédito: Agência Vale/Divulgação
A ação judicial que tentará barrar o uso da renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM) em investimentos ferroviários em outros Estados vai contestar não apenas a legalidade da operação, como também os valores fechados entre o governo federal e a Vale.
Para renovar nove anos antes o direito de continuar a operar por mais 30 anos essa estrutura, a companhia se comprometeu a construir a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), que ligará o Mato Grosso a Goiás.
A obra no Centro-Oeste, que custará mais de R$ 4 bilhões, também será financiada pela nova outorga que a mineradora conseguirá pela Ferrovia Carajás.
Para o governo do Espírito Santo, autor do processo judicial contra a União, o volume de investimento previsto pode estar subvalorizado. Parece que o valor fechado não está precedido de questões técnicas. Daqui a dez anos, quando essa ferrovia fosse licitada de novo, outros grupos, como chineses, por exemplo, poderiam ter interesse, pagando muito mais do que tem sido negociado agora, afirma o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, ao acrescentar que a pressa para que haja a renovação dessa concessão pode causar prejuízos aos cofres públicos.
O mesmo pensa o senador Ricardo Ferraço que pedirá ao Tribunal de Contas da União (TCU) para avaliar se o contrato da Vale com a União está de acordo com o valuetion (valor de mercado) da EFVM. Quero uma diligência para entendermos como o PPI (Programa de Parcerias de Investimento) definiu quanto a Vale deveria pagar pela renovação, explica.
O valor das outorgas tanto da Vitória-Minas quanto de Carajás foi definido após a companhia apresentar quanto investiu nessas malhas ferroviárias. Foram descontados, por exemplo, o que a empresa pagou pela duplicação de Carajás.
A Fico já tem projeto executivo pronto, licença prévia e os estudos de viabilidade econômica e ambiental foram aprovados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Legalidade
A princípio, o novo contrato de operação da Vitória-Minas pela Vale bancaria a construção de um ramal ferroviário entre Cariacica e Presidente Kennedy. Mas, no início da semana passada, o governo federal anunciou que, na verdade, os recursos seriam destinados a Fico por causa do gargalo logístico que impede o crescimento do agronegócio da região.
Apesar de colocar em xeque os valores do contrato da Vale com a União, a ação que será apresentada à Justiça Federal em Vitória vai contestar o modelo que o governo federal usará para renovar antecipadamente as concessões das ferrovias.
Segundo o procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, a Lei 13.334/2016 não permite que essa operação ocorra em ferrovia autônoma, que fica em outro lugar. Para esses casos, seria necessário fazer uma nova licitação, algo que traria benefícios ao poder público por estimular a concorrência entre as empresas que poderiam realizar a obra, explica ao reforçar também que a lei permite apenas investimentos no objeto da concessão.
O embaraço
A proposta da Vale apresentada em 2016 ao governo federal era usar os recursos da renovação antecipada da Estrada de Ferro Vitória-Minas para fazer uma extensão da ferrovia até Presidente Kennedy.
O governo federal, no entanto, decidiu que a companhia terá que construir a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), de 383 quilômetros entre Água Boa, em Mato Grosso, a Campinorte, em Goiás. Para isso, usará as outorgas da Vitória-Minas e da Estrada de Ferro Carajás.
Na construção da Fico, a Vale gastará cerca de R$ 4 bilhões. O empreendimento tem projeto executivo pronto e licenciamento ambiental aprovados pelo TCU.
Para o Espírito Santo, a União, então, estipulou que o trecho capixaba da EF-118 será feito pela VLI a partir da renovação da concessão da Ferrovia Centro Atlântica.

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