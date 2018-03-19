Abilio Diniz: há especulação financeira por trás da situação da BRF

Presidente do conselho de administração da BRF, que reúne Sadia e Perdigão, Abílio Diniz classifica a movimentação dos acionistas da companhia como parte do jogo no mercado de companhias abertas, embora reconheça que existe especulação financeira por trás dessa movimentação. Os fundos de pensão Petros, dos funcionários da Petrobras, e Previ, dos empregados do Banco do Brasil, que detêm participação no capital da BRF pediram a troca dos membros do board, após a empresa registrar perdas nos últimos dois anos, com um prejuízo recorde e superior a R$ 1 bilhão em 2017.

"O que acontece com a BRF acontece nas grandes corporações que não têm um controlador, um dono definido. Isso levou os acionistas a se mexerem, e houve uma certa exacerbação. Em conjunto, tem sempre uma especulação financeira. Tem muita gente se aproveitando da situação, comprando ações da companhia agora, sabendo que a BRF é uma grande empresa, que haverá recuperação", ponderou o empresário, que fez a palestra de abertura da Abras 2018, no início da tarde desta segunda-feira, no RioCentro, na Barra da Tijuca.

Abílio reconhece que houve maus resultados, mas que eles seriam consequência de combinação de fatores internos e externos. Ele afirmou, contudo, que está confiante na retomada da empresa, e se diz sereno em sua função à frente do conselho da companhia:

"Estou sereno, tranquilo. Estou fazendo o meu trabalho, meu papel. Já passei por enormes crises, momentos difíceis e desafiadores na minha vida. E saí do outro lado aprendendo e também mais forte. A BRF é uma grande empresa vai chegar no seu ponto, se recuperar e seguir crescendo", declarou ele.

Um dos fundadores da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Abílio recebeu uma homenagem especial durante a cerimônia por ser o único dentre os sócios fundadores ainda em atividade. Aos 81 anos, o empresário se mantém em plena atividade e não acredita ter uma idade avançada, valorizando a experiência como uma grande vantagem a sua atuação profissional.