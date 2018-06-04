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Greve dos caminhoneiros

Abastecimento de todos os itens está normalizado no país, diz ministro

Grupo de trabalho criado para cuidar de greve dos caminhoneiros será reformulado

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 16:52
Caminhão transita na BR 262 após o fim da greve dos caminhoneiros Crédito: Bernardo Coutinho
O ministro do Gabinete Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen, afirmou nesta segunda-feira que o abastecimento de todos os itens já foi normalizado em todo o país e que não há mais nenhuma ameaça ou risco a segurança institucional e das estradas. Diante disso, o grupo de trabalho criado pelo governo para monitorar o reabastecimento do país após a greve dos caminhoneiros será reformulado.
"Concluímos que as questões pelas quais o grupo trabalhava, abastecimento e os temas relativos a defesa e segurança, estão superadas. Nós já temos o abastecimento normalizado em todo o país, de todos os itens e não há mais nenhuma ameaça nenhum risco a segurança institucional e as estradas. A partir de agora o grupo se reorganiza para dar o protagonismo aos temas que permanecem que são a fiscalização do que foi acordado, as questões de preços de diesel, de frete, enfim, o trato político junto ao Congresso para fazer avançar as questões que dependem do Congresso", disse Etchegoyen após a reunião que ocorreu nesta manhã no Palácio do Planalto.
Indagado sobre a a ausência de gás de cozinha para a compra em alguns locais de revenda, o ministro alegou que o problema ocorre em função da reposição do estoques e afirmou que o governo não poderia fazer mais nada para garantir a chegada do produto ao consumidor:
"É possível que exista ainda alguns pontos que não chegou lá na revenda, onde as pessoas vão comprar, mas está normalizado. Não há mais o que fazer para fazer chegar. O problema está resolvido, a partir de agora é a reposição dos estoques. O governo entregou às distribuidoras e as distribuidoras têm que fazer chegar à ponta da linha e isso vai se normalizar, mas não há mais o que fazer da parte do apoio a logística de gás de cozinha", disse o ministro do GSI.
Etchegoyen informou ainda que a BR Distribuidora já aplicou o desconto de R$ 046 no diesel em todo o seu estoque e que o governo iria usar todo o seu "poder de polícia" para fiscalizar a redução de preços:
"Os R$ 0,46 a própria BR Distribuidora já se antecipou e fez o desconto de todo o seu estoque, independente de quanto ele tenha custado. O governo neste momento está se a reajustando para a fiscalização disso e todo o esforço, todo o poder de polícia que o governo tem, será posto para garantir os R$ 0,46 como é previsto. A fiscalização será feita com toda energia e todo o empenho que a situação exige", informou.
Segundo Etchegoyen, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ficará responsável por redirecionar o trabalho os trabalhos do grupo que continuará mobilizado para investigar e punir responsáveis por episódios de violência ocorridos durante a greve.
"Um dos temas que permanecerá mobilizado é o prosseguimento das ações policiais e judiciárias, os processos contra violência contra caminhoneiros, as ações de sabotagem das linhas férreas e das torres de eletricidade, as investigações continuam, os processos continuam e o governo empenhará os seus meios para que essas pessoas sejam devidamente levadas à Justiça", concluiu Etchegoyen.

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