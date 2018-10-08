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Acima de R$ 100

A partir de sábado boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco

Cobranças devem estar registradas em nova plataforma desenvolvida pela Federação Brasileira dos Bancos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 15:23

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 15:23

boleto Crédito: Divulgação
A partir do próximo sábado, dia 13, os boletos bancários com valores iguais ou superiores a R$ 100 poderão ser pagos em quaisquer bancos, mesmo após o vencimento. Isso será possível porque essas cobranças já deverão estar registradas pelas instituições financeiras na Nova Plataforma, desenvolvida pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).
De acordo com a entidade, com a inclusão e o processamento desses boletos no sistema, a base de dados vai incorporar cerca de três bilhões de documentos, ou seja, 75% do total emitido no país por ano.
Outra etapa de implantação deverá acontecer até 27 de outubro, quando cerca de um bilhão de boletos com valores abaixo de R$ 100 também deverão estar cadastrados na ferramenta. Já as cobranças de cartão de crédito e as doações deverão estar inseridas até 10 de novembro.
O que fazer se o boleto não for aceito
Os clientes que tiverem boletos a partir de R$ 100 não registrados na base de dados e que forem rejeitados pelas instituições financeiras deverão procurar o beneficiário, que é o emissor da cobrança, para quitar o débito.
Segundo a Febraban, a Nova Plataforma evita o pagamento, por engano, de algum documento já pago. O número de fraudes também tende ser reduzido, uma vez que as cobranças deverão conter informações do emissor e do pagador.
O comprovante de pagamento, segundo a Febraban, será mais completo, apresentando todos os detalhes do boleto, como juros, multa e desconto, assim como o CPF ou o CNPJ do emissor e do pagador.
Migração para a Nova Plataforma
O processo de migração dos boletos para a nova ferramenta começou em meados do ano passado, para cobranças acima de R$ 50 mil.

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