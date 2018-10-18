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Pelo 3º ano seguido

A Gazeta é finalista do prêmio CNH Industrial de Jornalismo

A reportagem que concorre ao prêmio foi assinada por Luísa Torre, Marcelo Prest, Mikaella Campos e Natália Bourguignon.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 22:00

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 22:00

Reportagem "A Vida no Lixo" também foi publicada no Gazeta Online Crédito: Reprodução/ Gazeta Online
Pelo terceiro ano consecutivo, o jornal A Gazeta é finalista do prêmio CNH Industrial de Jornalismo. Nesta 25ª edição, a série especial que concorre na premiação na categoria Macroeconomia é "A vida no lixo", assinada por Luísa Torre, Marcelo Prest, Mikaella Campos e Natália Bourguignon.
Mais de 675 reportagens foram inscritas no prêmio. Desse total, 40 reportagens e 12 fotografias foram escolhidas como finalistas por uma equipe experiente de jornalistas e fotógrafos.
> A luta de trabalhadores para sobreviver do lixo
Durante quatro meses, A Gazeta investigou a realidade dos catadores e retratou o ciclo do lixo no Estado. As reportagens, publicadas durante quatro dias, em novembro de 2017, mostraram que, naquele ano, pelo menos 16 cidades capixabas ainda tinham aterros, onde o lixo é descartado de forma irregular. A série ainda revelou a luta dos trabalhadores expostos a urubus, animais mortos e rejeitos contaminados.
"Por meio de um projeto social, conheci um pouco mais da vida de catadores de materiais recicláveis na cidade de São Mateus. De certa forma, na cidade onde moro, em Vila Velha sempre me incomodou o fato de não termos coleta seletiva e tratamento adequado de resíduos domésticos. Foi um trabalho coletivo e de muita dedicação, visitando muitas realidades que retratam vidas expostas a condições desumanas, relações de trabalho degradantes", conta o fotógrafo Marcelo Prest, que sugeriu a pauta para a editoria de Economia do jornal.
> Nos lixões, vidas em risco na luta pela sobrevivência
A jornalista Natália Bourguignon comentou da importância da apuração, que colocou luz sobre uma parcela da população, que muitas vezes, fica invisível. "As pessoas, quando colocam seu lixo para fora, não imaginam que outras mãos vão tocar e até tirar o sustento daquele material", destacou Bourguignon.
As reportagens mostraram a batalha das famílias de catadores para conseguirem ter o que comer. "Em Pedro Canário, a gente viu famílias que dependiam de doação. Uma das entrevistadas até chorou e foi muito forte. A gente conseguiu mostrar um lado mais humano, das pessoas que estavam sofrendo", lembra Luísa Torre.
Esse é o segundo ano seguido em que a repórter Mikaella Campos é finalista do prêmio. No ano passado, ela concorreu na categoria Construção com uma série que abordou falhas no Minha Casa Minha Vida no Espírito Santo. Ao comemorar a nova indicação, Mikaella lembrou que abordar o tema foi importante para cobrar do poder público ações rápidas e definitivas para tirar os catadores de uma situação vulnerável.
> Riqueza do lixo não vai para o bolso dos catadores
"'A vida no lixo' retrata como a sociedade precisa se conscientizar sobre a importância de se destinar corretamente os resíduos sólidos. Muitas famílias no Estado e mesmo no país dependem desses materiais para sobreviver", afirma.
No ano passado, outra matéria de A Gazeta que virou finalista foi a "Guerra pela Água", de autoria do jornalista Patrik Camporez, que hoje trabalha no jornal O Globo, sobre a disputa pelos recursos hídricos no Estado. Patrik também disputou em 2016 representando A Gazeta com uma reportagem sobre propriedades rurais do Espírito Santo que entraram na rota turística do país.
> Fotógrafo de A Gazeta ganha prêmio nacional de Direitos Humanos

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