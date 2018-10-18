Reportagem "A Vida no Lixo" também foi publicada no Gazeta Online Crédito: Reprodução/ Gazeta Online

Pelo terceiro ano consecutivo, o jornal A Gazeta é finalista do prêmio CNH Industrial de Jornalismo. Nesta 25ª edição, a série especial que concorre na premiação na categoria Macroeconomia é "A vida no lixo", assinada por Luísa Torre, Marcelo Prest, Mikaella Campos e Natália Bourguignon.

Mais de 675 reportagens foram inscritas no prêmio. Desse total, 40 reportagens e 12 fotografias foram escolhidas como finalistas por uma equipe experiente de jornalistas e fotógrafos.

Durante quatro meses, A Gazeta investigou a realidade dos catadores e retratou o ciclo do lixo no Estado. As reportagens, publicadas durante quatro dias, em novembro de 2017, mostraram que, naquele ano, pelo menos 16 cidades capixabas ainda tinham aterros, onde o lixo é descartado de forma irregular. A série ainda revelou a luta dos trabalhadores expostos a urubus, animais mortos e rejeitos contaminados.

"Por meio de um projeto social, conheci um pouco mais da vida de catadores de materiais recicláveis na cidade de São Mateus. De certa forma, na cidade onde moro, em Vila Velha sempre me incomodou o fato de não termos coleta seletiva e tratamento adequado de resíduos domésticos. Foi um trabalho coletivo e de muita dedicação, visitando muitas realidades que retratam vidas expostas a condições desumanas, relações de trabalho degradantes", conta o fotógrafo Marcelo Prest, que sugeriu a pauta para a editoria de Economia do jornal.

A jornalista Natália Bourguignon comentou da importância da apuração, que colocou luz sobre uma parcela da população, que muitas vezes, fica invisível. "As pessoas, quando colocam seu lixo para fora, não imaginam que outras mãos vão tocar e até tirar o sustento daquele material", destacou Bourguignon.

As reportagens mostraram a batalha das famílias de catadores para conseguirem ter o que comer. "Em Pedro Canário, a gente viu famílias que dependiam de doação. Uma das entrevistadas até chorou e foi muito forte. A gente conseguiu mostrar um lado mais humano, das pessoas que estavam sofrendo", lembra Luísa Torre.

Esse é o segundo ano seguido em que a repórter Mikaella Campos é finalista do prêmio. No ano passado, ela concorreu na categoria Construção com uma série que abordou falhas no Minha Casa Minha Vida no Espírito Santo. Ao comemorar a nova indicação, Mikaella lembrou que abordar o tema foi importante para cobrar do poder público ações rápidas e definitivas para tirar os catadores de uma situação vulnerável.

"'A vida no lixo' retrata como a sociedade precisa se conscientizar sobre a importância de se destinar corretamente os resíduos sólidos. Muitas famílias no Estado e mesmo no país dependem desses materiais para sobreviver", afirma.