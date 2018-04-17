Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • 76 mil empresas no Espírito Santo devem FGTS de funcionários
Direito do trabalhador

76 mil empresas no Espírito Santo devem FGTS de funcionários

Autuações de empregadores pelo Ministério do Trabalho cresceu 40% no primeiro bimestre deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 22:49

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 22:49

Crédito: Fernando Madeira
O fantasma do desemprego não é o único problema a incomodar os trabalhadores. Mesmo quem conseguiu manter o trabalho de carteira assinada corre risco de ter sonegado um dos seus principais direitos, o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Segundo levantamento do Ministério do Trabalho, atualmente, 76.020 estabelecimentos capixabas estão em débito com o FGTS. Esse valor é uma estimativa baseada nos depósitos realizados e nos dados declarados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
No primeiro bimestre do ano, 372 empregadores foram autuados no Estado pelo Ministério do Trabalho por não recolherem o benefício. O número é 40% maior do que no mesmo período do ano passado quando ocorreram 265 notificações.
Apesar do forte crescimento de irregularidades, o que chama atenção é ter triplicado o volume de recursos recuperados nos dois primeiros meses do ano em relação a janeiro e fevereiro de 2017. Foram R$ 6,43 milhões contra R$ 2,04 milhões depositados após autuações.
Em 2017, a falta de recolhimento levou os auditores fiscais do Trabalho a punirem 2.396 empregadores, sendo possível, a partir das fiscalizações, restituir ao fundo cerca de R$ 56,5 milhões aos cofres do fundo.
Criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, o FGTS também tem outras funções sociais. Hoje, é um dos principais recursos usados pelo governo para construção de imóveis populares, pelo Minha Casa, Minha Vida, por exemplo.
Além de atrapalhar o avanço da habitação popular, a falta de pagamento causa também prejuízos ao trabalhador, por exemplo, que deseja usar parte ou todo o saldo para comprar a casa própria.
Se for demitido ou se aposentar antes da empresa recolher os atrasados, o cotista pode ter dificuldade de conseguir a quitação desses débitos, precisando, em alguns casos, ir à Justiça para tentar obrigar o patrão a acertar as contribuições.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados