Home
>
Economia (BR)
>
7 erros que você deve evitar para não perder dinheiro na aposentadoria

7 erros que você deve evitar para não perder dinheiro na aposentadoria

Planejar com cuidado e revisar cada detalhe antes de solicitar o benefício fará toda a diferença no valor que você irá receber

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:33

Cuidados simples são importantes para garantir um valor justo e seguro da aposentadoria (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
Cuidados simples são importantes para garantir um valor justo e seguro da aposentadoria Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

Erros que parecem simples, como esquecer de registrar contribuições ou escolher a regra de aposentadoria errada, podem fazer o trabalhador perder muito dinheiro. O problema é que muitas pessoas só percebem isso depois que já começaram a receber o benefício, quando a correção fica mais difícil e demorada.

Recomendado para você

Planejar com cuidado e revisar cada detalhe antes de solicitar o benefício fará toda a diferença no valor que você irá receber

7 erros que você deve evitar para não perder dinheiro na aposentadoria

Projeto aprovado na Câmara também mira os contribuintes com rendimentos anuais acima de R$ 600 mil, que serão alvo de uma alíquota progressiva de até 10%. A alíquota máxima será aplicada a quem recebe a partir de R$ 1,2 milhão por ano

Saiba como fica o IR de quem ganha acima de R$ 50 mil; calcule

Proposta que será protocolada na Câmara obriga preenchimento de ao menos metade das funções com servidores efetivos

Reforma administrativa limita número de cargos comissionados a 5%

“A aposentadoria é um projeto de vida, mas muitos brasileiros a tratam como uma mera formalidade burocrática. Esse descuido custa caro. Um erro na análise do histórico ou na escolha da regra pode significar a perda do valor de um carro popular por ano no benefício”, alerta a advogada previdenciarista Marceli Rodrigues, professora de pós-graduação e especialista no tema.

Para evitar que isso aconteça, a especialista lista os 7 erros mais comuns que devem ser evitados para não reduzir o valor da aposentadoria. Confira!

1. Confiar cegamente no extrato do INSS (CNIS)

O documento oficial do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), pode conter falhas, como vínculos de trabalho sem data de término ou salários registrados com valor incorreto.

2. Desconhecer as regras de transição

A escolha entre pedágio de 50%, 100% ou regra de pontos sem uma simulação prévia pode levar a uma aposentadoria mais tardia ou com um valor mensal significativamente menor.

3. Ignorar períodos de trabalho &#8220;esquecidos&#8221;

Tempo de serviço militar, trabalho rural (mesmo em regime familiar) ou período como aluno-aprendiz são valiosos e podem antecipar o benefício .

A contagem do tempo para a aposentadoria pode variar para quem atuou exposto a agentes nocivos à saúde (Imagem: fizkes | Shutterstock)
A contagem do tempo para a aposentadoria pode variar para quem atuou exposto a agentes nocivos à saúde Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

4. Não valorizar o trabalho em condições especiais

Algumas condições de trabalho podem influenciar na contagem do tempo da aposentadoria. “Quem atuou exposto a agentes nocivos à saúde, como ruído ou produtos químicos, tem direito a uma contagem de tempo diferenciada. Para isso, é indispensável solicitar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) à empresa, um direito do trabalhador”, explica Marceli Rodrigues.

5. Contribuir com o valor errado

Contribuir abaixo do salário-mínimo pode invalidar o mês de recolhimento, enquanto pagar sobre o teto sem necessidade pode ser um desperdício de dinheiro.

6. Parar de contribuir antes da hora

Atingir o tempo mínimo de contribuição não garante o acesso a todas as regras. Interromper os pagamentos pode diminuir a média salarial e adiar o direito ao benefício.

7. Pedir a aposentadoria no &#8220;piloto automático&#8221;

Aceitar a primeira simulação do INSS sem uma análise técnica prévia é abrir mão do “ direito ao melhor benefício “, que obriga a autarquia a conceder a opção mais vantajosa para o segurado.

Por Gabriela Andrade

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais