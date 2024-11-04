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7 cursos profissionalizantes na área da saúde

7 cursos profissionalizantes na área da saúde

Veja formações práticas que abrem portas para carreiras promissoras

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 15:36

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 nov 2024 às 15:36
Profissionais da área da saúde proporcionam qualidade de vida e longevidade para a população (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Profissionais da área da saúde proporcionam qualidade de vida e longevidade para a população (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) Crédito:
A área da saúde desempenha um papel essencial na sociedade, englobando ações voltadas para diagnóstico e tratamento de prevenção de condições que afetam o bem-estar físico e mental. Combinando ciência, inovação e cuidado humano, o setor busca proporcionar qualidade de vida e longevidade. A seguir, confira alguns cursos profissionalizantes nesse segmento tão importante!

1. Técnico em enfermagem

O curso forma profissionais para atuar em hospitais, clínicas e centros de saúde, auxiliando em procedimentos médicos e cuidando diretamente de pacientes. O técnico em enfermagem realiza atividades como aferição de sinais restritos, administração de medicamentos e apoio em casos de urgência.

2. Técnico em radiologia

Capacita o aluno para operar equipamentos de imagem, como raio-x e tomografia, auxiliando no diagnóstico médico. O curso aborda anatomia, técnicas de radioproteção e cuidados com o paciente, sendo essencial para atuar em clínicas e hospitais.

3. Auxiliar de saúde bucal

Prepara o aluno para trabalhar junto aos profissionais da odontologia , ajudando em procedimentos e na higienização de instrumentos. O auxiliar também orienta os pacientes sobre cuidados com a saúde bucal, além de manter o ambiente clínico organizado.
O curso de cuidador de idosos aborda desde cuidados básicos de higiene e conforto até técnicas para prevenir acidentes domésticos (Imagem: Chokniti-Studio | Shutterstock)
O curso de cuidador de idosos aborda desde cuidados básicos de higiene e conforto até técnicas para prevenir acidentes domésticos (Imagem: Chokniti-Studio | Shutterstock) Crédito:

4. Cuidador de idosos

Esse curso é voltado para a assistência a pessoas idosas, abordando desde cuidados básicos de higiene e conforto até técnicas para prevenir acidentes domésticos. A formação também inclui aspectos psicológicos, focando a empatia e o respeito ao idoso.

5. Técnico em farmácia

Capacita profissionais para atuar em farmácias, hospitais e laboratórios, auxiliando na organização, controle e dispensação de medicamentos . Durante a formação, os alunos aprendem sobre farmacologia, técnicas de armazenamento, legislação sanitária e atendimento ao cliente. Além disso, o curso aborda a manipulação de fórmulas e orientações de uso seguro de fármacos.

6. Técnico em análises clínicas

O curso capacita o aluno para coletas e análises de amostras biológicas, como sangue e urina, sob orientação de profissionais. A formação inclui técnicas laboratoriais, bioquímica e microbiologia, sendo essencial para laboratórios de diagnóstico.

7. Massoterapia

Focado em técnicas de massagem terapêutica, o curso ensina práticas que aliviam dores e melhoram o bem-estar físico e emocional dos pacientes. O massoterapeuta atua em clínicas de reabilitação , spas e consultórios, aplicando métodos como shiatsu, reflexologia e drenagem linfática.

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