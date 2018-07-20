674 mil pessoas no Espírito Santo estão com dívidas atrasadas

Dívida Crédito: Reprodução/Pixabay

Em todo o Espírito Santo, 674,2 mil pessoas iniciaram o mês de julho com dívidas atrasadas. Apesar de elevado, o número de inadimplentes se mantém estável em relação aos indicadores de maio.

De acordo com dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória, em junho 674,2 mil pessoas estavam com algum boleto em atraso. O número é 0,3% menor do que o apresentado em maio (671,9 mil).

Em junho, mais de 2 milhões de dívidas não foram pagas. Esse número corresponde a uma média de três contas atrasadas para cada cidadão endividado.

Além disso, a parcela de novos devedores com dívidas entre R$ 0 e R$ 50 aumentou em 398,35% de maio para junho deste ano. No mês de maio, essas contas representavam 4,25% do total de atrasos; em junho, passou para 21,18%.

Já as dívidas entre R$ 500 e R$ 999 cresceram 90,41% no comparativo entre junho deste ano e o do ano passado. Em 2017, essa faixa de cobrança representava 25,27% das faturas, neste ano passou para 34,19%.

Ainda segundo os números da CDL Vitória, em junho, a faixa-etária que contraiu mais novas dívidas foi a de pessoas com idades entre 30 e 39 anos (24,99%), seguida por quem tem entre 40 e 49 anos (24,20%) e de 50 a 64 anos (23,07%).

NO PAÍS

Em todo o Brasil, 61,8 milhões de consumidores estavam endividados em junho, o que representa 40,3% da população adulta nacional. O índice de inadimplência cresceu 1,98% na comparação com o mesmo mês de 2017.

De acordo com levantamento da Serasa Experian, esse é o pior resultado nacional desde o começo da série histórica, iniciada em 2016. No período, as dívidas somaram R$ 273,4 bilhões, com uma média de quatro por CPF  R$ 4.426 por pessoa.



