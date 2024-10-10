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6 estratégias para manter a produtividade no home office

Saiba como organizar seu espaço, gerenciar o tempo e evitar distrações para trabalhar de forma mais eficiente
Portal Edicase

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Publicado em 

10 out 2024 às 14:35

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 14:35

O home office oferece flexibilidade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (Imagem: Dorde Krstic | Shutterstock)
O home office oferece flexibilidade e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (Imagem: Dorde Krstic | Shutterstock) Crédito:
O home office , que já vinha ganhando popularidade, tornou-se uma realidade permanente para muitas empresas após a pandemia de COVID-19. Esse modelo oferece flexibilidade, eliminando o tempo de deslocamento e proporcionando maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
No entanto, por estarem em casa, muitas pessoas têm dificuldade em manter a produtividade durante a jornada de trabalho. Pensando nisso, separamos algumas dicas para contornar essa situação. Confira a seguir! 

1. Estabeleça uma rotina clara

Manter horários fixos para começar e encerrar o expediente é essencial quando se almeja criar uma sensação de normalidade. Ao seguir uma agenda organizada, se torna mais fácil equilibrar tarefas profissionais e pessoais, garantindo que as demandas sejam cumpridas com eficiência.

2. Crie um espaço dedicado ao trabalho

Trabalhar em locais improvisados, como o sofá ou a cama, pode prejudicar a concentração. Estabelecer um espaço exclusivo para o trabalho ajuda o cérebro a diferenciar as tarefas profissionais das pessoais. Um bom ambiente para as atividades corporativas é o escritório.
Nesse cenário, cuidado com o ambiente é preciso. “Muito mais do que mesa, cadeira e computador, o escritório é um cantinho que merece muita atenção. Afinal, passamos boa parte do nosso dia ali”, lembra a arquiteta Carina Dal Fabbro. 

3. Defina metas diárias

Definir metas claras para cada dia é uma maneira eficaz de manter o foco e evitar distrações. “Metas são objetivos específicos de algo que queremos alcançar. Da vida pessoal à profissional, as metas ajudam pessoas a chegar ao que elas desejam. Para ter menos ansiedade, a palavra-chave é planejamento”, explica a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-SP. 
Alguns cuidados são importantes para evitar distrações durante o trabalho (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Alguns cuidados são importantes para evitar distrações durante o trabalho (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:

4. Limite as distrações

Trabalhar em casa pode trazer muitas distrações, a exemplo da TV, das redes sociais e das interrupções familiares. Para evitar esses desvios, é importante estabelecer limites, como usar ferramentas para bloquear sites que roubam atenção e comunicar a família sobre os momentos em que você não pode ser interrompido.

5. Faça pausas regulares

Trabalhar longas horas sem pausas pode reduzir sua produtividade e aumentar o cansaço. Adotar a técnica Pomodoro, que sugere intervalos a cada 25 minutos de trabalho, é uma forma eficaz de manter o ritmo . Essas pausas rápidas ajudam a descansar a mente e aumentam a capacidade de concentração ao longo do dia.

6. Utilize ferramentas de gestão de tempo e organização

A tecnologia pode ser uma grande aliada na organização do trabalho remoto . De acordo com Guilherme Mendonça de Moraes, mestre em Computação Aplicada e especialista em Engenharia de Sistemas, têm surgido cada vez mais “ferramentas capazes de auxiliar o ser humano em suas tarefas diárias, como é o caso dos aplicativos de organização pessoal”.
Dois grandes exemplos dessas ferramentas são o Trello e o Asana. Eles ajudam a planejar e acompanhar o progresso de projetos, além de facilitarem a priorização das atividades. Com isso, é possível garantir o controle sobre os prazos e entregas.

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