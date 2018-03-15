54 mil capixabas já fizeram a declaração de renda

Imposto de Renda 2018: 10,2% dos contribuintes capixabas já mandaram a declaração Crédito: Divulgação

Nos quinze primeiros dias do prazo para os contribuintes entregarem o formulário do Imposto de Renda 2018, que começou a contar no dia 1º de março, 54.500 capixabas já fizeram sua declaração e devem agilizar a restituição do imposto. Quanto mais cedo, mais rápido a restituição pode ser liberada pela Receita.

Segundo a Delegacia da Receita Federal em Vitória, a expectativa é de que 530 mil contribuintes tenham que encarar o Leão no Estado.

O primeiro dia para enviar a documentação foi a data com maior número de declarações realizadas, com 7 mil recebidas pela Receita no Estado. Com 10,2% das declarações já feitas, restam ainda cerca de 475.500 capixabas a prestarem contas.

É bom lembrar que o período de apresentação da declaração já começou e termina às 23h59 do dia 30 de abril. Quem recebeu acima de R$ 28.559,70 é obrigado a entregar a declaração.

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