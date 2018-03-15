Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais de 10%

54 mil capixabas já fizeram a declaração de renda

Com 10,2% das declarações já feitas, restam ainda cerca de 475.500 capixabas a prestarem contas.

Publicado em 15 de Março de 2018 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 18:23
Imposto de Renda 2018: 10,2% dos contribuintes capixabas já mandaram a declaração Crédito: Divulgação
Nos quinze primeiros dias do prazo para os contribuintes entregarem o formulário do Imposto de Renda 2018, que começou a contar no dia 1º de março, 54.500 capixabas já fizeram sua declaração e devem agilizar a restituição do imposto. Quanto mais cedo, mais rápido a restituição pode ser liberada pela Receita.
Segundo a Delegacia da Receita Federal em Vitória, a expectativa é de que 530 mil contribuintes tenham que encarar o Leão no Estado.
O primeiro dia para enviar a documentação foi a data com maior número de declarações realizadas, com 7 mil recebidas pela Receita no Estado. Com 10,2% das declarações já feitas, restam ainda cerca de 475.500 capixabas a prestarem contas.
É bom lembrar que o período de apresentação da declaração já começou e termina às 23h59 do dia 30 de abril. Quem recebeu acima de R$ 28.559,70 é obrigado a entregar a declaração. 
Para esclarecer as dúvidas, que são comuns neste período, o Gazeta Online em parceria com a consultoria Sage Brasil vão responder as questões enviadas pelos internautas. Basta encaminhar um e-mail com os questionamentos para o endereço [email protected] e conferir as respostas na página especial do IR 2018 no portal.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados