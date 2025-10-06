5 sinais de um ambiente de trabalho tóxico e formas de se proteger

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:33
Para muitos profissionais, manter a saúde mental e o equilíbrio pessoal tem se tornado mais importante do que subir na carreira. No Brasil, por exemplo, 56% dos trabalhadores afirmam que recusariam uma promoção para preservar o bem-estar, segundo o estudo global de 2024 “ Talent Trends “, da Michael Page. O índice brasileiro está acima da média mundial (48%) e supera os números de países como Colômbia (44%), Panamá (42%), Argentina (41%), Chile (39%), Peru (18%) e México (36%).
Ambientes de trabalho tóxicos podem prejudicar não apenas a produtividade, mas também a saúde emocional e física dos colaboradores. De acordo com Rennan Vilar, diretor de pessoas e cultura do Grupo TODOS Internacional, situações de pressão constante, comunicação falha e relações desgastadas entre equipes e líderes costumam ser os primeiros indícios de que algo está errado.
Reconhecer esses sinais precocemente é essencial para adotar medidas que protejam o bem-estar e mantenham a carreira em segurança. “Um ambiente de trabalho saudável depende de comunicação aberta, respeito e clareza nas responsabilidades”, afirma Rennan Vilar, que acrescenta: “Quando esses elementos estão ausentes, os impactos não são apenas na produtividade, mas principalmente na saúde mental do time”.
Para o executivo, alguns comportamentos recorrentes podem indicar problemas sérios no ambiente de trabalho, tais como:
Rennan Vilar ressalta que a cultura da empresa e o comportamento da liderança são determinantes para o surgimento de um ambiente tóxico. “Quando líderes não dão exemplo ou não promovem um clima de confiança, pequenas situações negativas podem se tornar padrões nocivos”, explica. A falta de políticas claras de gestão de pessoas e a ausência de programas de apoio psicológico também contribuem para esse cenário.
Para enfrentar situações de pressão ou assédio moral, Rennan Vilar recomendaestratégias práticas:
Segundo Rennan Vilar, o setor de recursos humanos tem papel central na prevenção e resolução de conflitos. Para o diretor, é responsabilidade da área identificar precocemente padrões de comportamento prejudiciais, mediar situações delicadas e fomentar programas de saúde mental, ética, diversidade e inclusão.
Rennan Vilar alerta que, além dos sinais mais evidentes, existem indícios de ambiente de trabalho tóxico menos perceptíveis que também merecem atenção. Ele destaca:
“Perceber esses sinais sutis é tão importante quanto identificar comportamentos evidentes”, reforça o profissional. Por isso, é importante encontrar maneiras de tornar o ambiente de trabalho mais saudável. “O diálogo aberto e a ação preventiva podem transformar o ambiente e proteger a saúde mental de todos”, finaliza.
Por Nayara Campos
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o