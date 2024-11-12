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Economia (BR)

5 profissões para quem se interessa por medicina alternativa 

Elas ajudam a promover o bem-estar por meio de práticas naturais e tratamentos complementares

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 16:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

12 nov 2024 às 16:44
Com origem na medicina tradicional chinesa, a acupuntura é um dos caminhos na medicina alternativa para promover bem-estar (Imagem: Peakstock | Shutterstock)
Com origem na medicina tradicional chinesa, a acupuntura é um dos caminhos na medicina alternativa para promover bem-estar Crédito: Imagem: Peakstock | Shutterstock
A medicina alternativa vem ganhando espaço como uma abordagem complementar aos cuidados tradicionais de saúde. Baseada em práticas naturais e técnicas para o equilíbrio do corpo e da mente, esta área oferece opções de tratamento que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dada a relevância da medicina alternativa atualmente, confira algumas profissões na área!

1. Acupunturista

O profissional que se especializa em acupuntura utiliza a aplicação de finas agulhas em pontos específicos do corpo para aliviar dores e equilibrar a energia corporal. Com origem na medicina tradicional chinesa, a prática visa tratar condições como estresse, enxaquecas e dores musculares. A acupuntura é bem aceita como terapia complementar em clínicas e centros de bem-estar.

2. Terapeuta ayurveda

A prática utilizada busca harmonizar o corpo, a mente e o espírito mediante técnicas como dietas personalizadas, massagens e uso de ervas. Baseado nas tradições indianas milenares, o terapeuta ayurvédico orienta os pacientes sobre estilo de vida e alimentação, equilibrando os doshas , também conhecidos como energias corporais. Tal profissional atua em clínicas integrativas e centros de saúde natural.

3. Aromaterapeuta

Especializado no uso terapêutico de óleos essenciais, o aromaterapeuta procura estimular o bem-estar físico e emocional dos pacientes promovendo uma experiência de tratamento sensorial. Os aromas são aplicados para fins específicos, como reduzir o estresse, promover o relaxamento ou melhorar o sono. A prática é bastante requisitada em spas e consultórios de terapias complementares. 
Com foco na causa dos sintomas e não apenas no alívio, o homeopata busca estimular o corpo a se curar por meio de abordagens naturais (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock)
Com foco na causa dos sintomas e não apenas no alívio, o homeopata busca estimular o corpo a se curar por meio de abordagens naturais Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

4. Homeopata

O homeopata utiliza substâncias naturais em doses mínimas com o objetivo de estimular a resposta curativa do organismo. Ele trabalha com a ideia de que o corpo é capaz de se autorregular. Além disso, busca tratar a causa dos sintomas em vez de apenas os aliviar. A homeopatia é popular entre pessoas que preferem abordagens suaves. Por isso, conquistou espaço em consultórios especializados.

5. Fitoterapeuta

Especializado no uso de plantas e ervas medicinais, o fitoterapeuta orienta os pacientes no tratamento e na prevenção de doenças por meio de preparos naturais, como chás, tinturas e cápsulas. Com conhecimento em botânica e princípios ativos das plantas, procura soluções alternativas e menos invasivas, integrando sua prática em centros de saúde natural e consultórios de bem-estar.

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