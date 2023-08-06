Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comunicação

5 formas de agir quando alguém te interrompe

Especialista ensina como tornar a comunicação no ambiente de trabalho mais respeitosa e eficiente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 ago 2023 às 09:56

Publicado em 06 de Agosto de 2023 às 09:56

Imagem Edicase Brasil
Posicionar-se é o segredo para evitar interrupções (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:
A habilidade de comunicação é crucial tanto para o sucesso pessoal como profissional. Infelizmente, em muitas ocasiões, somos interrompidos durante nossas conversas, o que pode prejudicar a eficácia de nossa mensagem e a forma como os outros nos percebem.
Para evitar essas interrupções e nos impormos de maneira eficaz durante uma conversa, Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em Comunicação e Oratória, compartilha algumas estratégias valiosas que podem ser adotadas. Confira!

1. Aposte na oratória

Em primeiro lugar, a especialista ressalta que é fundamental escolher um assunto de interesse mútuo, garantindo que a mensagem seja relevante para o ouvinte. “A forma de apresentação é crucial. Evite uma voz monótona e desanimada, fale de forma clara e articulada, com entusiasmo, credibilidade e segurança . Seja sucinto e organize bem a mensagem para manter o fluxo da conversa e não cansar o ouvinte”, afirma a profissional.

2. Seja objetivo

Para evitar ser interrompido, é essencial ter claro o objetivo da fala. “Pense aonde quer chegar com suas palavras e como deseja que as pessoas reajam após escutarem você. O segundo passo é organizar sua mensagem e ser sucinto, afinal falar demais não é o mesmo que falar bem. Por isso, escolha o que é essencial ser dito e deixe os detalhes para o ouvinte”, declara a fonoaudióloga.
“Além de ser autêntico, é essencial parecer convincente, utilizando um tom de voz convidativo, variação na fala, pausas estratégicas e expressão corporal adequada. A forma como nos comunicamos influencia como nossas ideias são recebidas pelo público”, completa.
Imagem Edicase Brasil
Ser ouvido de maneira adequada é positivo para a imagem profissional e pessoal (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:

3. Perceba os sinais

De acordo com Fernanda, alguns sinais não verbais podem indicar que alguém está prestes a te interromper. Veja quais:
  • Desviar o olhar para outras coisas, como celular, notebook ou outras pessoas presentes;
  • Fazer inspirações profundas, demonstrando preparação para falar;
  • Exibir inquietação, como balançar os pés ou olhar para os lados;
  • Responder com frases curtas e monossilábicas, sugerindo desinteresse na conversa.
Estar atento a esses indícios pode te ajudar a perceber quando é necessário ajustar a comunicação para manter o envolvimento do ouvinte.

4. Posicione-se

Para lidar com pessoas persistentes que continuam a interromper mesmo após serem confrontadas, é importante manter a convicção de que precisa falar — e demonstrar isso de forma assertiva. “Você pode verbalizar, dizendo “ainda não encerrei! Só um instante”, levantar sua mão como sinal de pedido de espera ou tocar com leveza no braço da pessoa para indicar que vai continuar. “Ao retomar a fala, se expresse de forma mais pausada, articule bem os sons e enfatize com sua voz para chamar a atenção nesse momento”, relata a especialista. 

5. Transmita respeito

As consequências de interromper constantemente alguém durante uma conversa ou reunião profissional podem ser danosas para a imagem pessoal e profissional. Ser visto como mal-educado, impaciente e inflexível pode prejudicar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento na carreira , explica Fernanda.
Para retomar o controle da conversa, a dica da especialista é agradecer a contribuição da pessoa e voltar a falar. Ainda, é importante pedir permissão para continuar: “Posso terminar a minha linha de raciocínio?”. Mantenha o foco no assunto. Quanto mais você desviar, mais interrompido será. Seja respeitoso, evitando elevar o tom de voz.
Por Lais Fiocchi

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados