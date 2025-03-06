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Economia (BR)

5 dicas para recuperar o equilíbrio financeiro após o Carnaval

Planejamento e estratégias ajudam a evitar que os excessos da folia comprometam o orçamento nos meses seguintes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 mar 2025 às 11:30

Publicado em 06 de Março de 2025 às 11:30

O cuidado com as finanças deve ser prioridade após o Carnaval (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
O cuidado com as finanças deve ser prioridade após o Carnaval Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
Após o Carnaval, vem a chamada “ressaca financeira”, quando os gastos com festas, viagens e lazer ultrapassaram o planejado. Para evitar que esse impacto afete a qualidade de vida nos meses seguintes, é essencial adotar estratégias para recuperar o equilíbrio financeiro e se organizar melhor para o próximo ano.
Para evitar que isso comprometa a qualidade de vida, Clay Gonçalves, planejadora financeira da SuperRico, plataforma especializada em saúde financeira, recomenda estratégias eficazes para retomar o equilíbrio financeiro após o Carnaval. Confira!

1. Avalie a situação financeira

O primeiro passo é entender a extensão dos gastos. Analise suas contas , faturas de cartão de crédito e extratos bancários para ter clareza sobre o impacto financeiro do Carnaval. Segundo Clay Gonçalves, é essencial identificar se houve excessos e como eles podem ser ajustados. “É comum que as pessoas utilizem o cartão de crédito sem controle durante o Carnaval. A recomendação é revisar detalhadamente a fatura e entender onde estão os principais gastos”, alerta a especialista.

2. Priorize o pagamento de dívidas

Caso tenha contraído dívidas, é importante agir rapidamente para evitá-las no longo prazo. “Reduzir gastos não essenciais e buscar fontes de renda extra podem ajudar a sair do vermelho mais rápido”, explica a planejadora financeira. Segundo ela, é importante ter cuidado com o cartão de crédito. “Muitas pessoas tentam parcelar tudo no cartão de crédito, mas essa pode não ser a melhor estratégia, pois os juros podem se acumular. O ideal é focar primeiro nas dívidas com juros mais altos.”
É essencial ter um plano de curto prazo para ajustar o orçamento (Imagem: Davidovici | Shutterstock)
É essencial ter um plano de curto prazo para ajustar o orçamento Crédito: Imagem: Davidovici | Shutterstock

3. Estabeleça um plano de economia

Criar um plano para recuperar as finanças exige disciplina. Pequenos cortes no dia a dia, como reduzir saídas para comer fora ou adiar compras não urgentes, podem fazer grande diferença. “É essencial ter um plano de curto prazo para ajustar o orçamento. Pequenos ajustes podem ajudar muito, como preparar refeições em casa e evitar compras impulsivas”, sugere a especialista.

4. Adote hábitos financeiros saudáveis

Evitar endividamentos recorrentes exige mudança de hábitos. Poupar regularmente para eventos sazonais, como o próximo Carnaval, pode evitar dores de cabeça futuras. “Criar o costume de reservar um valor mensal para momentos de lazer facilita o planejamento financeiro e reduz riscos de gastos excessivos”, recomenda a especialista. Assim, o planejamento é essencial. “Nosso cérebro funciona melhor quando há um hábito automático, como transferir um valor fixo para uma conta reserva. Assim, quando chegar o momento da folia, a pessoa já estará preparada.”

5. Planeje-se para o próximo Carnaval

Se a festa é prioridade no seu calendário, comece a se organizar desde já. Defina como pretende aproveitar o próximo Carnaval e levante os custos envolvidos , como transporte, hospedagem e alimentação. Planejar-se garante que a diversão do ano seguinte não vire um problema financeiro.
“É importante considerar todos os gastos, inclusive aqueles imprevistos, pois muitas vezes esquecemos de detalhes que podem impactar o orçamento final”, diz Clay Gonçalves. Mais uma vez ela alerta sobre o cartão de crédito: “E acima de tudo, evite contar com o cartão de crédito como solução para tudo. O planejamento é sempre o melhor caminho.”
Por Amanda Barbosa

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