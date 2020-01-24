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Boa vista

26% dos consumidores inadimplentes veem melhora da situação financeira

Quase todos os consumidores ouvidos (91%) disseram esperar melhora com relação às finanças pessoais em 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 12:14

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 12:14

(91%) disseram esperar melhora com relação às finanças pessoais em 2020 Crédito: Marcello Casal jr | Agência Brasil
O número de consumidores inadimplentes no País que estimam melhora da situação financeira cresceu de 24% para 26% do segundo semestre de 2018 para igual período do ano passado, conforme a Boa Vista. De acordo com a pesquisa Perfil do Consumidor, outros 29% dos entrevistados disseram que a situação continuou igual, na comparação com 28% anteriormente, enquanto 45% afirmaram que o quadro piorou no segundo semestre de 2019 ante o mesmo período de 2018.
Em relação aos consumidores adimplentes, 42% disseram que a situação financeira está melhor. Já para 32% dos ouvidos, nada mudou e, para 26%, houve piora da situação.

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Para 42% dos entrevistados, a quantidade de dívidas diminuiu no segundo semestre do ano passado, no confronto com 43% antes, seguidos de 29%, para os quais o quadro continuou igual (ante 28%), enquanto outros 29% consideram que subiu.
Quase todos os consumidores ouvidos (91%) disseram esperar melhora com relação às finanças pessoais em 2020. Já 6% preveem que a situação permanecerá igual e 3%, que irá piorar.

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