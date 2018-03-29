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15ª rodada do petróleo termina com 47% das áreas arrematadas

O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, classificou o processo como 'um sucesso'

Publicado em 29 de Março de 2018 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 18:41
Décio Oddone, diretor-geral da ANP Crédito: Divulgação
Décio Oddone, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), classificou o leilão como um sucesso, apesar da retirada de dois blocos. Segundo ele, foram arrematados 47% das áreas. Ou seja, foram adquiridos 22 dos 47 blocos que produziram arrecadação de R$ 8,014 bilhões e ágio médio de 621,91%. As áreas vão gerar investimento mínimo de R$1,222 bilhão. Ele destacou, em entrevista coletiva, a diversidade de operadores no país.
 Todos os blocos de Campos foram arrematados. Isso é uma notícia extraordinária para o Rio. Isso mostra o potencial que Campos ainda tem. Nos últimos dez anos, a região da Bacia de Campos ficou sem grandes investimentos por conta de indefinicacao do pré-sal  destacou Oddone.
Márcio Feliz, secretário do Ministro de Minas e Energia, disse que foi a melhor rodada de todos os tempos.
 Acordamos com a expectativa diminuída. Tinha o efeito do repetro e o impacto da retirada das duas áreas. E tivemos a melhor rodada de todos os tempos. Entendo isso como uma resposta da indústria internacional e da Petrobras, que foi protagonista desde processo.
Apesar do sucesso nas áreas marítimas, os blocos em terra não tiveram oferta. Oddone destacou que esperava lances na Bacia da Paraná, mas credita a falta de interesse à Petrobras.
 Foi reflexo dessa situação, pois o processo de desinvestimento da Petrobras em áreas terrestres ainda não foi concluído.
NOVAS REGRAS PARA ESTIMULAR INVESTIMENTO
O diretor da ANP disse ainda que haverá uma discussão sobre as áreas do pós-sal e do pré-sal dentro do chamado polígono do pré-sal, que já foram a leilão anteriormente, mas não arrematadas. A discussão definirá se elas poderão ser incluídas em oferta permanente.
 Vamos propor medidas para incluir blocos dentro do polígono do pré-sal em oferta permanente para destravar os investimentos e estimular a Bacia de Campos. No ano passado, foi aprovada a nova política de exploração, o que criou a oferta permanente. Mas as áreas estratégicas não estão incluídas nisso. E agora vamos alterar essa política para incluir áreas da Bacia de Campos. Essa discussão será feita. E depende do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética)  finalizou Oddone.

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