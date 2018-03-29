15ª rodada do petróleo termina com 47% das áreas arrematadas

Décio Oddone, diretor-geral da ANP Crédito: Divulgação

Décio Oddone, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), classificou o leilão como um sucesso, apesar da retirada de dois blocos. Segundo ele, foram arrematados 47% das áreas. Ou seja, foram adquiridos 22 dos 47 blocos que produziram arrecadação de R$ 8,014 bilhões e ágio médio de 621,91%. As áreas vão gerar investimento mínimo de R$1,222 bilhão. Ele destacou, em entrevista coletiva, a diversidade de operadores no país.

 Todos os blocos de Campos foram arrematados. Isso é uma notícia extraordinária para o Rio. Isso mostra o potencial que Campos ainda tem. Nos últimos dez anos, a região da Bacia de Campos ficou sem grandes investimentos por conta de indefinicacao do pré-sal  destacou Oddone.

Márcio Feliz, secretário do Ministro de Minas e Energia, disse que foi a melhor rodada de todos os tempos.

 Acordamos com a expectativa diminuída. Tinha o efeito do repetro e o impacto da retirada das duas áreas. E tivemos a melhor rodada de todos os tempos. Entendo isso como uma resposta da indústria internacional e da Petrobras, que foi protagonista desde processo.

Apesar do sucesso nas áreas marítimas, os blocos em terra não tiveram oferta. Oddone destacou que esperava lances na Bacia da Paraná, mas credita a falta de interesse à Petrobras.

 Foi reflexo dessa situação, pois o processo de desinvestimento da Petrobras em áreas terrestres ainda não foi concluído.

NOVAS REGRAS PARA ESTIMULAR INVESTIMENTO

O diretor da ANP disse ainda que haverá uma discussão sobre as áreas do pós-sal e do pré-sal dentro do chamado polígono do pré-sal, que já foram a leilão anteriormente, mas não arrematadas. A discussão definirá se elas poderão ser incluídas em oferta permanente.