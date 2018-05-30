Sem a produção conseguir passar por bloqueios feitos por caminhoneiros pelas rodovias do Espírito Santo, aproximadamente 144 milhões de ovos produzidos em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado, podem começar a ser jogados fora a partir do próximo fim de semana. São mais de 400 mil caixas. A realidade faz parte de um drama vivido pelos cerca de 130 produtores do município, que também estão começando a ficar sem ração para os animais.

Your browser does not support the audio element. 144 milhões de ovos podem estragar em Santa Maria se greve continuar

As estimativas são da prefeitura e da Associação Comercial e Empresarial de Santa Maria de Jetibá, que já começam a contabilizar os prejuízos da greve dos caminhoneiros. Em valores, já passam de R$ 300 milhões, segundo o presidente da associação e avicultor, Fredy Berger.

A validade do ovo é de até 30 dias, mas em ambientes refrigerados. Porém, como a quantidade sem vender é grande, a durabilidade é menor já que estão estocados em caminhões baús e granjas, de acordo com Berger.

"É um prejuízo para todos os setores. Faltam insumos para a produção de ração e não tem como levar esse ovo para o destino. No entanto toda a cidade é impactada: os prestadores de serviço, as empresas de transporte, as de embalagem. Então o impacto é enorme", acrescentou.

Um dos avicultores afetados é Carlos Berger, que também é diretor da Associação de Avicultores do Espírito Santo (Aves). Um terço das aves dele já está sem ração desde esta terça-feira (29). Para o restante das aves, o alimento só dura até a próxima sexta-feira (30), se não chegar mais insumo.

Galinhas morrem ao ficar sem alimentos em Santa Maria de Jetibá Crédito: Bernardo Coutinho

"A gente priorizou o trato das galinhas mais novas. As mais velhas estão sem ração. Eu tenho 300 mil galinhas que produzem 250 mil ovos por dia. Dessas, 100 mil estão sem ração desde ontem (terça)", ressalta o produtor.

A falta de ração já é visível. As galinhas tentam tirar o resto de farelo que acaba restando dos cochos. Alguns animais já começaram a aparecer mortos e sem ração a tendência é que essa realidade piore para todos os produtores da região. Em 15 dias sem ração, todas as minhas galinhas podem morrer, declara Carlos Berger.

O Governo editou um decreto que permite a utilização de cerca de 40 mil toneladas de farelo de soja que estão nos portos do Estado, como o de Tubarão. O medo dos produtores, no entanto, é de que desse material não chegue, mesmo com escolta da Polícia Militar, como aconteceu em pontos de bloqueio.

Como se deslocar para os locais? Nossa preocupação é nosso caminhão ir e voltar, já que existem barreiras de manifestantes e não conseguimos negociar, declarou.

OVO SEM CASCA

Um dos problemas da falta de ração é a deficiência de proteínas que ajudam a formar o ovo. Com isso, o ele começa a perder a consistência, segundo Carlos Berger, e chega a ficar sem casca. A galinha fica sem ingredientes suficientes para formar o ovo, para formar a casca. Vira o chamado ovo de pele. Perdemos em muito a produção, que pode zerar com cinco dias sem ração", explicou.

ECONOMIA DO MUNICÍPIO

A prefeitura de Santa Maria de Jetibá decretou estado de emergência por causa da situação dos produtores na última terça-feira e criou um comitê para gerir a crise na cidade, formado por integrantes da administração e também pelas associações.

O secretário de Agropecuária da cidade, Egnaldo Andreatta, ainda está mensurando em quanto a prefeitura deve perder de arrecadação, mas já adianta que o valor é grande. Andreatta lembra que outros setores, como o de hortaliças, também está sofrendo com a paralisação dos caminhoneiros.

O hortigranjeiro expandiu junto com a avicultura. Eles usam o esterco. Também estão tendo dificuldade de comercializar. No início da greve não conseguiam abastecer a Ceasa, mas agora quando chegam lá não tem para quem vender, para levar para fora do Estado, disse.