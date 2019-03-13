130 mil no ES podem se inscrever para pagar menos na conta de luz

Mais de 130 mil famílias no Estado têm direito a solicitar a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), um benefício que garante uma redução de até 65% no valor da conta de luz. O desconto é oferecido para pessoas de baixa renda inscritas nos programas de auxílio do governo federal.

Atualmente, cerca de 87,2 mil famílias no Espírito Santo recebem o benefício por meio das distribuidoras de energia EDP e Luz e Força Santa Maria (LFSM). Esse número representa apenas 40% do total de casas que poderiam solicitar o bônus no Estado.

Para ter direito ao desconto, as famílias precisam atender a pelo menos um dos requisitos do programa de tarifa social e estar com o Número de Identificação Social (NIS) ativo no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Depois disso, precisam ir até uma unidade da empresa distribuidora de energia elétrica e cadastrar seus documentos.

Também é importante lembrar que após realizar a inscrição, o consumidor precisa atualizar o CadÚnico, já que ele tem validade de dois anos.

De acordo com a EDP, apenas em janeiro deste ano, cerca de 10 mil famílias perderam o benefício por não renovar o documento junto ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do seu município.

DESCONTO

Apenas clientes residenciais podem receber descontos na conta de luz. Além disso, o usuário não pode ter mais de uma residência utilizando o benefício social.

Segundo a tabela de desconto por faixa de consumo, uma casa com consumo mensal de até 30 kWh/mês tem desconto de 65%, já para aquela que consome até 220 kWh/mês, a redução é de 10%. Quando o consumo ultrapassa os 220 kWh/mês, não há desconto.

TIRA-DÚVIDAS

Tarifa social

Quem tem direito?

Família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou

Família que tenham um idoso ou deficiente que receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); ou

Famílias inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos que tenham portador de doença ou deficiência cujo tratamento, procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica.

Preciso cumprir todos esses itens?

Não, apenas um deles é suficiente para participar do programa.

Comércio também pode se inscrever?

Não. Só é valido para clientes residenciais.

O que preciso fazer?

Ir até uma agência da EDP ou da Luz e Força Santa Maria com os seus documentos e a sua conta de luz.

Que documentos preciso apresentar?

Para solicitar a tarifa social você precisa informar seu nome, CPF e Identidade ou outro documento com foto – como o Rani, no caso dos indígenas. Também é preciso levar uma das contas de energia, além de informar o Número de Identificação Social (NIS) ou o número do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como a distribuidora verifica se tenho direito?

Ela consulta o Cadastro Único ou o Cadastro do BPC para verificar as informações prestadas, sendo que a última atualização cadastral deve ter ocorrido em até dois anos.

E se minha família não estiver inscrita no CadÚnico, no BCP ou eu não tiver o NIS?

É preciso procurar a prefeitura da sua cidade e solicitar o cadastro nos programas.

Posso ter duas residências cadastradas?

Não. A Tarifa Social de Energia Elétrica é concedida apenas a uma única unidade consumidora residencial por família beneficiária e aplicada após a validação do cadastro pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Preciso manter o CadÚnico atualizado?

Sim. O cadastro tem validade de dois anos e deve ser sempre atualizado.

Descontos

Progressivo

Quem consome acima de 220 kWh/mês não tem direito ao desconto; quem gasta entre 101 e 220 kWh/mês tem 10% de desconto; se o consumo for entre 31 e 100 kWh/mês, o desconto é de 40%, e se consumir menos de 30 kWh/mês, tem 65% de desconto.

Mais informações

EDP

www.edponline.com.br, pelo aplicativo EDP Online, pelo 0800 721 0707 ou em uma das agências de atendimento presencial. Pelo site, pelo aplicativo EDP Online, pelo 0800 721 0707 ou em uma das agências de atendimento presencial.

Luz e Força Santa Maria

https://portal.elfsm.com.br Pelo telefone 0800-970-9196 ou pelo site