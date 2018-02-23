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Previdência

'Reforma saiu da pauta legislativa, mas não da pauta do País, diz Temer

Presidente disse ainda que será indispensável que a reforma aconteça no futuro e destacou que algumas mudanças podem ser feitas por lei
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 15:57

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 15:57

O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira que levou "até o fim" as discussões para a reforma da Previdência, mesmo sem elas terem efeito para o seu governo, e disse que a pauta não foi abandonada e voltará ao centro do debate nas eleições. "A Previdência não saiu da pauta. Saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta do País", afirmou, destacando que os candidatos serão questionados na campanha sobre a previdência.
Temer disse ainda que será indispensável que a reforma aconteça no futuro e destacou que algumas mudanças na previdência podem ser feitas por lei. "Não dá para fazer idade mínima e nem aquela paridade entre o serviço público e privado, mas alguma coisa pode ser feita por lei", disse.
Temer admitiu que "estava havendo de fato dificuldades para a votação" e que teve que "pesar os valores" e então o governo optou por decretar a intervenção na segurança do Rio. Com o decreto de intervenção, ficou proibido pela Constituição que o Congresso faça mudanças constitucionais, como seria o caso da reforma da Previdência.
Para o presidente, é "improvável" encerrar a intervenção e votar a previdência ainda este ano, mas ela voltará obrigatoriamente às discussões. "As pessoas hoje sabem que é indispensável a reforma da previdência", opinou

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