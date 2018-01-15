Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • 'Prévia' do PIB sobe 0,49% em novembro, mostra Banco Central
Avanço

'Prévia' do PIB sobe 0,49% em novembro, mostra Banco Central

Alta do IBC-Br ficou dentro do intervalo obtido entre analistas do mercado financeiro, que esperavam resultado entre zero e +0,80%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 11:57

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 11:57

- Crédito: Reprodução
Após alta de 0,37% em outubro (dado já revisado), a economia brasileira registrou a quarta alta em novembro de 2017. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,49% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, informou a instituição.
Conhecido como "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.
A alta do IBC-Br ficou dentro do intervalo obtido entre analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam resultado entre zero e +0,80%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo
Imagem de destaque
Globo altera programação do BBB 26 para domingo; veja como será
Imagem de destaque
Anitta participa do programa 'Saturday Night Live' neste sábado; saiba onde ver

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados