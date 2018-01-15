'Prévia' do PIB sobe 0,49% em novembro, mostra Banco Central

- Crédito: Reprodução

Após alta de 0,37% em outubro (dado já revisado), a economia brasileira registrou a quarta alta em novembro de 2017. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,49% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, informou a instituição.

Conhecido como "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.